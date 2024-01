Dania ma nowego króla

Dziesiątki tysięcy ludzi przybyło, aby zobaczyć, jak dotychczasową królową Małgorzatę II zastępuje na tronie Danii jej syn, Fryderyk. Tym samym abdykowała jedyna kobieta-monarcha na świecie.



Ksiażę przejął w niedzielę koronę jako Fryderyk X. Powstrzymując łzy, król Fryderyk powiedział wiwatującemu tłumowi przed zamkiem Christiansborg, że ma nadzieję być „królem jednoczącym” społeczeństwo Danii. Nowy król chwalił także także matkę, która godzinę wcześniej formalnie abdykowała, kończąc panowanie, które trwało 52 lata. Małorzata stała się pierwszym od ponad 800 lat duńskim monarchą, który dobrowolnie abdykował, jak podkreśliło relacjonująca zdarzenia BBC.

#BREAKING: HAIL TO THE KING: Frederik X is the new king!

Queen Margrethe II abdicates and hands over the Danish monarchy, the last time this happened in Denmark in 1146.

“Time takes its toll” she said#Denmark

pic.twitter.com/4XY2Yw8Aze

— The Watcher 🌎 (@TheWatcherDaily) January 14, 2024