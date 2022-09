Branża drobiarska we Francji apeluje o cofnięcie przywilejów eksportowych dla Ukrainy

Zniesienie ceł na ukraińskie towary przez Unię Europejską doprowadziło do skokowego wzrostu importu mięsa drobiowego z Ukrainy.

Jak podaje agencja Reutera, francuscy producenci drobiu zrzeszeni w grupie branżowej Anvol, zaapelowali w środę o nieprzedłużanie tymczasowego zwolnienia ukraińskiego mięsa drobiowego z ceł i kontyngentów UE.

UE w czerwcu zniosła na rok cła i zawiesiła kontyngenty na ukraińskie produkty rolne, aby pomóc Ukrainie broniącej się przed rosyjską inwazją. Do tego czasu kontyngent na ukraiński drób wynosił 70 000 ton rocznie. Według grupy Anvol tylko w drugim kwartale br. import ukraińskich kurczaków do UE wzrósł o 54 proc. rok do roku osiągając poziom około 52 000 ton. Anvol prognozuje całkowitą wielkość importu w 2022 roku na poziomie od 130 000 do 180 000 ton.

Zalew rynku drobiem z Ukrainy jest widoczny szczególnie we Francji, gdzie w drugim kwartale import tego mięsa wzrósł o 181 proc.

Jak podaje Reuters, konkurencja ze strony zwiększonego importu pojawia się, gdy francuski sektor drobiowy już cierpi z powodu wzrostu cen zbóż i energii.

„Daliśmy się oszukać” – powiedział dziennikarzom wiceprzewodniczący Anvolu Gilles Huttepain. „Godzimy się na pomoc ukraińskim rolnikom, ale nie chcemy pomagać tylko jednej firmie” – dodawał, mając na myśli ukraińską firmę MHP, zdecydowanie największego producenta i eksportera mięsa drobiowego na Ukrainie.

Według Anvolu ukraińska pierś z kurczaka jest sprzedawana we Francji po cenie prawie o połowę niższej od francuskiej.

Zwolnienia celne UE na towary ukraińskie są ważne tylko przez rok, a Komisja Europejska zastrzegła sobie prawo do przywrócenia ceł w przypadku gdy będzie tego wymagał interes producentów europejskich.

Kresy.pl / reuters.com