Zabito ochroniarza ambasady Kataru w Paryżu [+FOTO]

W Paryżu w poniedziałek rano zabito ochroniarza ambasady Kataru – poinformowała agencja prasowa Reuters. Trwa śledztwo, jednak jak podaje agencja, nie był to atak terrorystyczny.

Ochroniarz został zabity we wczesnych godzinach poniedziałkowych.

Incydent miał miejsce około 06:30, podało źródło, dodając, że podejrzany wszedł do ambasady i pokłócił się z ochroniarzem, który zmarł po uderzeniu.

Prokuratura w Paryżu potwierdziła śmierć i powiedziała, że jedna osoba została zatrzymana na miejscu. „Mogę potwierdzić, że wszczęto dziś śledztwo w sprawie zabójstwa” – powiedziała prokuratura.

A security guard was killed in the early hours of Monday inside the #QatarEmbassy in #Paris in an incident that does not appear to have any links to terrorism, a source close to the investigation said. pic.twitter.com/pPLsl3JtIP

