Boris Johnson odchodzi z polityki parlamentarnej

Były premier Wielkiej Brytanii w praktyce zrzekł się mandatu w Izbie Gmin. Aby to uczynić wcześniej musiał objąć jeden z urzędów brytyjskiej Korony.

Zgodnie z zasadą ustanowioną jeszcze w 1624 r. parlamentarzysta nie może dowolnie zrezygnować pełnienia swoich obowiązków. Z tego względu Johnson został nominowany na stewarda i bajlifa Korony dla Chiltern Hundreds. Nominacja ta, to rodzaj fikcji prawnej, ponieważ wspomniana XVII-wieczna zasada dopuszczenie opuszczenie przez deputowanego Izby Gmin na skutek objęcia łączącego się z profitami urzędu koronnego. Poza tym parlamentarzysta może być jedynie wyrzucony przez Izbę, podkreślił w poniedziałek „The Guardian”.

Johnson ogłosił w piątek wieczorem, że rezygnuje ze stanowiska parlamentarzysty, aby uprzedzić potępiający werdykt komisji Izby Gmin, która zajmuje się do tej pory sprawą przyjęcia zorganizowanego w 2022 r. przez ówczesnego premiera, które było złamaniem wprowadzonych przez niego samego zasad antykoronawirusowych. Sprawa urosła do rangi skandalu, który podważył pozycję Johnsona w Partii Konserwatywnej i w efekcie skłonił go do rezygnacji ze stanowiska szefa rządu w lipcu tegoż roku.



Również w piątek dwaj bliscy sojusznicy Johnsona, Nadine Dorries i Nigel Adams, zrezygnowali z mandatów. Oświadczenie Skarbu Państwa wysłane tuż przed ogłoszeniem Johnsona mówiło, że Adams został zarządcą i komornikiem Manor of Northstead, drugiego urzędu koronnego używanego dla wygaszenia mandatu Izby Gmin.

Posłowie ustępujący muszą tylko chwilowo utrzymać stanowiska, co oznacza, że ​​Dorries może formalnie opuścić Izbę Gmin również bardzo szybko.

Johnson po raz pierwszy został wybrany do Izby Gmin z okręgu Henley w hrabstwie Oxfordshire i reprezentował go w latach 2001-2008, ustępując ze stanowiska, gdy został wybrany na burmistrza Londynu. Wrócił do parlamentu będąc wybranym w zachodnim Londynie w okręgu Uxbridge i South Ruislip w wyborach 2015 r.

Rezygnacje zapoczątkowują serię trudnych wyborów uzupełniających dla Sunaka, bowiem Izba Gmin jest wybierana w wyborach większościowych, w jednomandatowych okręgach wyborczych, co rodzi konieczność ogłaszania wyborów uzupełniających w przypadku wygaszenia któregokolwiek z mandatów.

