Dwóch Polaków zatrzymanych po zamieszkach w Brukseli

Komunikat został opublikowany w poniedziałek rano na stronach NATO. "W ostatnich dniach wielu sojuszników przekazało informacje dotyczące obecnych lub nadchodzących rozmieszczeń. Dania wysyła fregatę na Morze Bałtyckie i ma zamiar wysłać cztery myśliwce F-16 na Litwę, by wesprzeć długotrwałą misję NATO w tym regionie. Hiszpania wysyła okręty, w celu dołączenia do sił morskich NATO i rozważa wysłanie myśliwców do Bułgarii. Francja wyraziła gotowość do wysłania wojsk do Rumunii pod dowództwem NATO. Holandia wysyła od kwietnia dwa myśliwce F-35 do Bułgarii, aby wesprzeć działania NATO w zakresie obrony powietrznej w regionie, stawia również w stan gotowości okręt i jednostki lądowe dla Sił Odpowiedzi NATO. Stany Zjednoczone dały również do zrozumienia, że rozważają zwiększenie swojej obecności wojskowej we wschodniej części Sojuszu" - napisano.

"Z zadowoleniem przyjmuję deklaracje sojuszników dotyczące wnoszenia dodatkowych sił do NATO. Sojusz będzie nadal podejmować wszelkie niezbędne środki w celu ochrony i obrony wszystkich sojuszników, w tym poprzez wzmocnienie wschodniej flanki. Zawsze będziemy reagować na każde pogorszenie naszego środowiska bezpieczeństwa, w tym poprzez wzmocnienie naszej zbiorowej obrony" - oświadczył Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg, cytowany w komunikacie.