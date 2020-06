Arcybiskup Canterbury: Jezus nie był biały [+FOTO]

Na fali protestów ruchu Black Lives Matter zwierzchnik Kościoła anglikańskiego, arcybiskup Canterbury Justin Welby uznał, że Kościół powinien rozważyć zmianę sposobu przedstawiania Jezusa jako białego mężczyzny.

W rozmowie z BBC abp Welby został zapytany, czy sposób, w jaki zachodni Kościół przedstawia Jezusa, wymaga „ponownego przemyślenia” i „ponownego wyobrażenia” w świetle protestów po śmierci George’a Floyda.

„Tak, oczywiście, że tak” – odpowiedział abp Welby, dodając, że Jezus jest przedstawiany inaczej w różnych częściach świata. Hierarcha przekonywał, że jest w stałym kontakcie z przedstawicielami Kościoła anglikańskiego z całego świata, którzy nie przedstawiają Jezusa jako białego.

„Wchodzicie do ich kościołów i nie widzicie białego Jezusa. Widzicie czarnego Jezusa, chińskiego Jezusa lub Jezusa z Bliskiego Wschodu – co jest oczywiście najbardziej dokładne”. – mówił abp Welby. Hierarcha dodał, że wizerunki Jezusa nie są „tym, kogo czcimy”, ale raczej służą jako „przypomnienie uniwersalności Boga, który stał się w pełni człowiekiem”.

Na Twitterze abp Welby napisał, że „Jezus był z Bliskiego Wschodu, a nie biały”. Według niego „jest ważne, by o tym pamiętać”.

Jesus was Middle Eastern, not white. It’s important we remember this.

But the God we worship in Christ is universal, and the hope he offers is good news for us all. Here are some of my favourites images of Christ from around the world.

What are yours? pic.twitter.com/iXEUdJJFGQ

— Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) June 27, 2020