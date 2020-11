Protesty przeciwko lockdownowi w Londynie, 155 osób aresztowanych [+VIDEO]

W sobotę w Londynie odbyły się wielotysięczne protesty przeciwko obostrzeniom – poinformował Reutres. Policja podała, że dokonała 155 aresztowań ze względu na różne przestępstwa.

Policja stwierdziła, że ​​aresztowań dokonano za różne przestępstwa, w tym za napad na funkcjonariusza policji, posiadanie narkotyków i złamanie ograniczeń dotyczących koronawirusa. Obecny lockdown w Anglii kończy się 2 grudnia.

Wcześniej policja ustawiła się w szeregu na kilku ulicach dzielnicy handlowej West End w centrum Londynu i stanęła przed tłumami protestujących w Parku St James’s, niedaleko Westminster. Do protestujących przeciwko lockdownowi dołączyły grupy, które sprzeciwiają się szczepionce na COVID-19.

Londyńska policja metropolitalna powiedziała, że ​​przechwycili i zawrócili autokary pełne ludzi chcących dołączyć do demonstracji.

Two coaches stopped at fleet on their way from Bournemouth to London’s freedom protest. I’m truly shocked…

people need to wake up get to London and protest,

Fascism is finest pic.twitter.com/doYsjmxVLy

— Ninnyd 🇬🇧❤️🇺🇸 Waiting~4~the Revolution (@ninnyd101) November 28, 2020