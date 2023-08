Węgry nie zgadzają się z ograniczeniami wizowymi USA dla części ich obywateli

Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewętrznych Węgier uznał wymagania wizowe USA wobec kresowych Węgrów za nieralistyczne. Waszygnton ograniczył niedawno osbywatelom Węgier z sąsiadujących z nimi państw możliwości uzyskiwania amerykańskiej wizy.

Bence Rétvári, sekretarz stanu w MSW, powiedział, że wniosek USA wobec Węgier o ujawnienie danych osobowych 900 tys. etnicznych Węgrów mieszkających poza ich granicami, którzy nabyli w ciągu ostatniej dekady ich obywatelstwo jest „nierealistyczny”. Urzędnik uznał ujawnienie takich danych zagroziłoby bezpieczeństwu obywateli kraju zamieszkujących historyczne, dawne kresy Węgier, jak podał w poniedziałek portal About Hungary.

Węgry wysłały do Stanów Zjednoczonych notę dyplomatyczną zawierającą propozycje rozwiązania problemu. Następnie Waszyngton ogłosił decyzję o zaostrzeniu przepisów wizowych dla Węgrów, Rétvári powiedział w niedzielę publicznemu nadawcy radia Kossuth. „To bezprecedensowa i nierealistyczna prośba do kraju o ujawnienie danych osobowych kilkuset tysięcy jego obywateli, ponieważ każdy kraj chroni takie dane gwarancjami prawnymi, podobnie Węgry” – powiedział w wywiadzie dla państwowego radia Rétvári.

Oświadczył on, że współpraca organów ścigania ze Stanami Zjednoczonymi była w ostatnich latach pomyślna, przy ciągłej koordynacji obu stron. Rétvári powiedział, że Węgry bez wątpienia odpowiedzą na każdą sprawę sygnalizowaną przez USA w możliwie najkrótszym czasie. Ujawnił, że wszczęto postępowania w sprawach, w których pojawiło się podejrzenie naruszenia przepisów o nabywaniu obywatelstwa, a jeśli zostanie ono potwierdzone, obywatelstwo węgierskie zostanie odebrane. Węgry będą prowadzić dialog i współpracować ze swoim sojusznikiem, Stanami Zjednoczonymi, we wszystkich wskazanych przypadkach – potwierdził urzęnik.

1 sierpnia br. Stany Zjednoczone ogłosiły, że nakładają znaczące ograniczenia dla posiadaczy węgierskich paszportów w ramach programu bezwizowego (Visa Waiver Program). W ramach tego programu obywatele ponad 40 krajów mogą podróżować do USA w celach turystycznych bądź biznesowych na okres do 90 dni bez konieczności posiadania amerykańskiej wizy. Wystarczy jedynie ujęcie w systemie ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Od 1 sierpnia br., ważność ESTA dla węgierskich paszportów została skrócona z dwóch lat do jednego roku. Ponadto, z systemu będzie można skorzystać tylko raz.

Ograniczono wprowadzono jednak nie dla wszystkich paszportów wydanych przez Węgry, lecz o te z lat 2011-2020. To właśnie w tych latach miliony etnicznych Węgrów z sąsiednich państw mieszkających na osbzarach do 1920 r. wchodzących w skład Królestwa Węgier otrzymały możliwość szybkiego uzyskania obywatelstwa Węgier bez konieczności przeprowadzania się na terytorium narodowej Macierzy. Z prawa tego skorzystał już co najmniej milion kresowych Madziarów.

abouthungary.hu/kresy.pl