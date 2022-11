Bułgarski strażnik zginął na granicy

Wkrótce Ukraina rozpocznie zbieranie funduszy, by sfinansować pozyskanie floty morskich dronów. „Każdy rozumie, co to jest i do czego to służy... Już wszyscy widzieli, jak to działa” - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Przypuszczalnie, nawiązywał do pływających bezzałogowców, użytych podczas ataku w porcie w Sewastopolu.