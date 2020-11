Bułgaria zablokowała rozmowy o wstąpieniu Macedonii Północnej do UE

Rada Unii Europejskiej nie zdołała przyjąć we wtorek ram negocjacyjnych dla Macedonii Północnej, które pozwoliłyby na rozpoczęcie rozmów akcesyjnych tego państwa z UE. Decyzję zablokował sąsiad Macedonii Północnej – Bułgaria.

Jak podaje portal Balkan Insight, minister spraw zagranicznych Bułgarii Ekaterina Zachariewa powiedziała mediom, że jej kraj jest gotowy dać zielone światło ramom negocjacyjnym Albanii, ale nie Macedonii Północnej. Według niej ​​kraj kandydujący nie może rozpocząć rozmów akcesyjnych, jeśli ma nierozwiązane problemy z państwem członkowskim UE. Jednocześnie deklarowała, że Bułgaria jest otwarta na rozmowy z Macedonią Północną.

Według Balkan Insight Bułgaria chce wyrzucić z ram negocjacyjnych UE termin „język macedoński” utrzymując, że jest to tylko dialekt języka bułgarskiego i zastąpić go terminem „język zgodny z konstytucją” Macedonii Północnej. Bułgarski rząd oczekuje też od Macedonii deklaracji, że w Bułgarii nie ma mniejszości macedońskiej. Oba kraje dzieli też podejście do niektórych kwestii historycznych, w szczególności do narodowości rewolucjonisty Goce Dełczewa, którego Macedończycy uznają za swojego bohatera narodowego. Sofia chce, by Macedończycy uznali go za Bułgara.

PRZECZYTAJ: Wicepremier Bułgarii zagroził wyjściem z koalicji z powodu sporu z Macedonią Północną o historię

Macedonia Północna w ciągu ostatnich kilku miesięcy deklarowała, że ​​jest gotowa do rozmów z Bułgarią, ale zaznaczała, że niektóre postulaty Sofii dotyczące kwestii tożsamości z definicji nie nie mogą podlegać politycznym negocjacjom.

PRZECZYTAJ: Bułgaria nadal blokuje negocjacje UE z Macedonią Północną

Premier Macedonii Północnej Zoran Zaev powiedział, że wysiłki na rzecz rozwiązania sporu będą kontynuowane i że w grudniu br. należy spodziewać się bardziej intensywnych zabiegów o w tym kierunku. Do tego czasu ponownie ma zebrać się wspólna bułgarsko-macedońska komisja ds. historycznych. Na wyjściu z impasu zależy Niemcom, które sprawują obecnie rotacyjną prezydencję w UE. Jeszcze przed dzisiejszym spotkaniem niemiecki minister ds. europejskich Michael Roth powiedział, że zarówno Macedonia Północna, jak i Albania powinny mieć możliwość rozpoczęcia rozmów akcesyjnych do końca roku.

„W interesie UE jest jak najszybsze rozpoczęcie rozmów akcesyjnych przez oba kraje” – powiedział Roth w Berlinie.

Kresy.pl