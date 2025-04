Większość Norwegów przeciwna dołączeniu do UE – sondaż

Pomysł zorganizowania nowego referendum w sprawie przystąpienia Norwegii do Unii Europejskiej popiera prawie dwie trzecie mieszkańców tego kraju. Jednak akcesji do wspólnoty sprzeciwia się prawie połowa badanych.

Za przeprowadzeniem trzeciego referendum akcesyjnego do Unii Europejskiej opowiada się 63 proc. badanych, przeciwnych jest 31 proc. – wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu ośrodka Opinion.

Blisko połowa (48 proc. ankietowanych) nie chce dołączenia Norwegii do Unii Europejskiej, odmiennego zdania jest 41 proc. badanych. W podobnym sondażu z marca przeciw było 45 proc. Norwegów, a 35 proc. było za.

44 proc. ankietowanych przyznało, że ogólnokrajowa debata mogłaby przekonać ich do zmiany zdania.

Zwolennikami rozpoczęcia dyskusji o członkostwie w Unii Europejskiej są głównie wyborcy rządzącej Partii Pracy oraz głównego ugrupowania opozycyjnego – Partii Konserwatywnej. Choć liderzy obu formacji odrzucają możliwość szybkiego rozpoczęcia negocjacji z Brukselą, ponad 70 proc. ich sympatyków opowiada się za powrotem do debaty o pełnym członkostwie.

Aktualnie Norwegia znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, który popiera 67 proc. pytanych. Sprzeciwia mu się 21 proc., a 12 proc. nie ma zdania. Norwegia należy także do obszaru Schengen.

W przeszłości Norwegowie dwukrotnie e nie zgodzili się na wstąpienie ich kraju do UE. W pierwszym referendum, zorganizowanym w 1972 r. przeciwko było 53,5 proc. uczestników. W kolejnym głosowaniu z 1994 r. przeciwnicy stanowili 52,2 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 10-16 marca w formie wywiadu telefonicznego na reprezentatywnej grupie 1000 osób. Margines błędu wyniósł od 1,1 do 2,5 proc.

Zainteresowanie tematyką akcesji do Unii Europejskiej rośnie także w innych krajach nordyckich. Islandia ogłosiła w marcu, że chce wznowić negocjacje akcesyjne do UE. Komisarz ds. rozszerzenia UE Marta Kos poruszyła ten temat w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, którego udzieliła podczas forum inwestycyjnego EIB Forum w Luksemburgu. Kos oświadczyła, że Islandia chce wrócić do rozmów o akcesji do UE. Reykjavik ma rozmawiać na ten temat z Komisją Europejską.

Komisarz przekazała, że rząd w Reykjaviku bierze pod uwagę możliwość przeprowadzenia referendum, w który obywatele kraju zadecydowaliby o potencjalnej przyszłości Islandii w Unii Europejskiej.

Zobacz też: Niemal pół miliarda euro norweskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy

Kresy.pl/bankier.pl