Wymiana ciosów między Izraelem a Palestyńczykami

Wysokie napięcie jakie utrzymywało się po śmierci jednego z liderów Palestyńskiego Dżihadu eksplodowało w postaci kolejnych ostrzałów między Izraelem a Strefą Gazy.

Siły zbrojne Izrael rozpoczęły we wtorek operację “Tarcza i strzała”. W ciągu dwóch dni Izraelczycy, według przedstawionych przez ich armię informacji, wykonali uderzenia na łącznie 53 cele w Strefie Gazy, zrelacjonowała portal Middle East Monitor. Miała to być odpowiedź na ostrzał rakietowy dokonany przez organizację polityczno-bojową Palestyński Islamski Dżihad po śmierci jednego z jej liderów Chadira Adnana w izraelskim więzieniu. Adnan, przetrzymywany od długiego czasu w trybie administracyjnym, bez decyzji sądu, zmarł na skutek prowadzonego przez siebie strajku głodowego.

Środową reakcją Palestyńczyków na ofensywę były masowe salwy rakietowe. Izraelczycy twierdzą, że łącznie odpalono w stronę ich terytorium około 400 pocisków różnego typu, przytoczyła Al Jazeera.

About 400 rockets fired at Israel from Gaza hit residential buildings, Defense Minister Yoav Galant said. Al Jazeera’s correspondent in Israel notes a significant reduction in the effectiveness of the Iron Dome missile defense system, as it no longer intercepts missiles as it… pic.twitter.com/r8oKJQbdr6 — Spriter (@Spriter99880) May 10, 2023

Premier Benjamin Netanjahu w przemówieniu telewizyjnym wyemitowanym w środę w czasie największej oglądalności powiedział, że Izrael zadał ciężki cios palestyńskim ugrupowaniom zbrojnym, dodając, że „ta runda jeszcze się nie skończyła”. „Widzimy was wszędzie. Nie możecie się ukryć, a my wybieramy miejsce i czas, by was uderzyć” – izraelski premier ostrzegał przeciwników.

Palestyński Islamski Dżihad miał stracić dowódcę swoich oddziałów rakietowych Alego Galego, którego zabiciem pochwaliła się izraelska armia.

Według danych podanych w czwartek przez Al Jazeera w Strefie Gazy zginęło już 27 osób. 76 ludzi odniosło rany. Wśród nich są cywile. Jeszcze we wtorek specjalny koordynator ds. bliskowschodniego procesu pokojowego podliczył, że na 13 zabitych tego dnia Palesyńczyków, pięć ofiar stanowiły kobiety, a cztery dzieci. Ocenił to jako “nie do zaakceptowania”.

Zgodnie ze środowymi szacunkami Middle East Monitor od początku bieżącego roku do tego dnia ofiarą działań Izraelczyków padło co najmniej 130 Palestyńczyków, w części cywilów, w tym dzieci.

