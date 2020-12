Większość w Knesecie wstępnie za przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi

Większość deputowanych Knesetu wstępnie opowiedziała się za rozwiązaniem parlamentu i rozpisaniem nowych wyborów.

Jak podała agencja Reutera, w środowym głosowaniu wniosek opozycji o rozwiązanie parlamentu Izraela popadło 61 deputowanych a 54 było przeciw. Przegłosowanie wniosku było możliwe dzięki poparciu deputowanych partii Niebiesko-Biali, dotychczasowego koalicjanta Likudu premiera Netanjahu.

Dzisiejsza decyzja Knesetu nie jest ostateczna – uchwała trafi teraz do komisji, czekają ją jeszcze trzy czytania i głosowania, zanim stanie się obowiązująca.

Według portalu Times of Israel jeśli ostatecznie dojdzie do rozwiązania Knesetu, nowe wybory parlamentarne odbędą się na wiosnę, bądź latem przyszłego roku. Wcześniej może dojść do rozwiązania parlamentu z powodu nieuchwalenia budżetu – jeśli budżet na 2020 rok nie zostanie uchwalony do 23 grudnia, rząd ulegnie rozwiązaniu, a wybory automatycznie zostaną rozpisane na 23 marca 2021 roku.

Times of Israel pisze, że poparcie Niebiesko-Białych dla wniosku opozycji oznacza prawdopodobny rozpad koalicji tej partii z Likudem.

Jeśli Kneset zostanie rozwiązany, Izrael czekają czwarte wybory parlamentarne w ciągu dwóch lat.

Jak pisaliśmy, szef Niebiesko-Białych, minister obrony Beni Ganc oskarżył we wtorek premiera Binjamina Netanjahu o okłamywanie opinii publicznej w czasie, gdy zgodził się utworzyć z jego partią koalicję rządzącą i przekazać mu stanowisko premiera w listopadzie 2021 roku. Według Ganca Netanjahu odmawia uchwalenia budżetu na lata 2020 i 2021 za jednym zamachem, co było uzgodnione w umowie koalicyjnej, po to by uniemożliwić mu przejęcie steru rządu. W przemówieniu telewizyjnym Ganc zapowiedział poparcie wniosku o rozwiązanie Knesetu.

Kresy.pl / Reuters / Times of Israel