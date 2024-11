Międzynarodowy Trybunał wydał kolejny nakaz aresztowania izraelskiego premiera

Międzynarowody Trybunał Karny wydał w czwartek nakaz aresztowania premiera Izraela Binjamina Netanjahu, byłego izraelskiego ministra obrony Joawa Galanta i jednego z liderów Hamasu Mohammeda Deifa.

Izba Przygotowawcza Trybunałi w Hadze przekazała, że ​​„wydała nakazy aresztowania dwóch osób, pana Benjamina Netanjahu i pana Joawa Galanta, za zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne popełnione od co najmniej 8 października 2023 r. do co najmniej 20 maja 2024 r., czyli dnia, w którym prokuratura złożyła wnioski o nakazy aresztowania”, zacytował w czwartek portal Middle East Monitor.



Trybunał stwierdził, że „znalazł uzasadnione podstawy”, aby sądzić, że Netanjahu i Gallant „ponoszą odpowiedzialność karną za następujące zbrodnie jako współsprawcy wspólnie z innymi: zbrodni wojennej głodzenia jako metody prowadzenia wojny oraz zbrodni przeciwko ludzkości morderstwa, prześladowania”.

Podejrzane osoby „celowo i świadomie pozbawiły ludność cywilną w Strefie Gazy dóbr niezbędnych do przetrwania, w tym żywności, wody, leków i środków medycznych, a także paliwa i energii elektrycznej” – zacytowała z kolei oświadczenie Trybunału agencja informacyjna Associated Press.

MTK wydał również nakaz aresztowania Mohammeda Deifa, jednego z przywódców struktur wojskowych Hamasu, w zwisku z podejrzeniem jego sprawstwa ataku na południowy Izrael z 7 października 2023 r.. Główny prokurator MTK wycofał wniosek o nakazy aresztowania dwóch innych wysokich rangą przedstawicieli Hamasu, Jahji Sinwara i Ismaila Haniji, po tym, jak obaj zginęli z rąk Izraelczyków. Ci ostatni twierdzą, że Deifa też zdążyli już zabić, ale nie ma na to jeszcze potwierdzenia z innego źródła.



Nowy etap konfliktu izraelsko-palestyńskiego rozpoczął się 7 października 2023 roku wraz z atakiem palestyńskiej organizacji polityczno-wojskowej Hamas na południowy Izrael. Hamas wystrzelił według różnych szacunków 2-5 tys. pocisków rakietowych, a następnie rozpoczął ofensywę, której częścią był desant przeprowadzony za pomocą motolotni i łodzi.

Izrael zareagował na to zmasowanym atakiem, w tym masowym bombardowaniem i ostrzałem zabudowy Gazy. Wprowadził także całkowitą blokadę palestyńskiej eksklawy, obejmującą także odcięcie od żywności, leków, energii elektrycznej i wody. Od tego czasu Izrael pacyfikuje kolejne obszary eksklawy, zabijł już liderów politycznych i militarnych liderów Hamasu. Izraelczycy ostrzeliwali już jednak konwoje z pomocą humanitarną, oczekujących na nią cywilów, bombardowali szpitale.

Palestyńska eksklawa rozcięta jest na część południową i północną korytarzem będącym pod całkowitą kontrolą Izraela. Ta druga część jest obecnie obszarem intensywnej pacyfikacji przynoszącej wiele ofiar wśród cywilów. Polecenia izraelskiej armii sugerują, że chce ona doprowadzić do całkowitego usunięcia ludności palestyńskiej z północnej Strefy Gazy – 44 proc. zweryfikowanych ofiar to dzieci, a 26 proc. to kobiety.

Wedlug palestyńskich struktur ochrony zdrowia w Strefie Gazy w eksklawie zginęło już 43 985 Palestyńczyków, a ranych 104 092, podała w środę Al Jazeera. Biuro Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych oszacowało, że 70 proc. zweryfikowanych ofiar działań zbrojnych Izraela w Strefie Gazy w okresie od listopada 2023 r. do kwietnia 2024 r. stanowią kobiety i dzieci.

Podczas ataku Hamasu na Izrael, który zainicjował nowy etap konfliktu zginęło 1139 osób, a ponad 200 zostało wziętych do niewoli. Obecnie liczbę zakładników szacuje się na kilkudziesięciu.

middleeastmonitor.com/apnews.com/kresy.pl