Rosja użyła pocisku interkontynentalnego – twierdzi Kijów

Władze Ukrainy twierdzą, że w ramach ostatniego ataku powietrznego Rosjanie użyli przeciwko temu krajowi pocisku o zasięgu międzykontynentalnym zdolnego do przenoszenia ładunków jądrowych.

Ocenę taką wydały ukraińskie siły powietrzne. Jak podkreśliła agencja informacyjna Reutera, jeśli teza strony ukraińskiej zostanie potwierdzona będzie to pierwszy w historii przypadek użycia pocisku intekontynentalnego. Tego rodzaju broń w arsenale mocarstw od dziesiątek lat odgrywała funkcję odstraszania, jako nosiciel głowic atowowych.

„Dziś był nowy rosyjski pocisk. Wszystkie charaktersytyki – prędkość, wysokość – były [jak u] interkontynentalnego [pocisku] balistycznego. Eksperci pracują” – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, którego zacytowała agencja.

Ukraińskie siły powietrzne twierdzą, że pocisk został wystrzelony z rosyjskiego obowodu astrachańskiego, punktu oddalonego ponad 700 km od miasta Dniepr, na który miał spaść. Ukraińcy nie skonkretyzowali, jaki rodzaj głowicy bojowej miał pocisk ani jaki to był typ samego pocisku. Nie było żadnych sugestii, że był uzbrojony w broń jądrową. Został użyty przeciwko infrastrukturze przemysłowej miasta. Gubernator obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak stwierdził, że pocisk wywołal pożar i zniszczenia choć nie skonkretyzował jaki zakład im uległ.

Zapytany o oświadczenie Ukraińców, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział reporterom, aby skontaktowali się z rosyjskim wojskiem w celu uzyskania komentarza.

Podczas cotygodniowego konferencji rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa odebrała telefon, w czasie rozmowy niezidentyfikowany mężczyzna, jak można było podsłuchać, nakazał jej nie komentować sprawy pocisku, jaki spadł na Dniepr. Z rozmowy tej wynika też, że celem ataku były ataku były zakłady przemusłu rakietowego JużMasz.

The official representative of the Ministry of Foreign Affairs of Russia, Zakharova, received a call from the „high offices” during a press briefing and was asked not to comment on the claims about the strikes on Ukraine with an intercontinental ballistic missile. pic.twitter.com/e0NpMGdKww

— Clash Report (@clashreport) November 21, 2024