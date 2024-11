Ukraińskie ministerstwo obrony zatwierdziło w środę polski wóz naprawczo-ewakuacyjny WZT-3 do użytku w jednostkach Sił Obronnych Ukrainy. Polska wcześniej nie informowała o przekazaniu tych maszyn.

Ministerstwo Obrony Ukrainy skodyfikowało i zatwierdziło naprawczo-ewakuacyjny wóz pancerny WZT-3 do użytku w jednostkach Sił Obronnych. Jest on przeznaczony do ewakuacji ciężkich pojazdów pancernych z pola walki i ich naprawy w terenie.

WZT-3 został wykonany na bazie czołgu T-72, zamiast wieży zainstalowano potężny dźwig, wyciągarkę, spawarkę elektryczną i inny sprzęt do napraw.

Ponadto WZT-3 może wykonywać prace ogrodzeniowe, wykopaliskowe przy rozmieszczeniu stanowisk. WZT-3 uzbrojony jest w dwa karabiny maszynowe kal. 12,7 i 7,62 mm.

Warto zaznaczyć, że strona polska nie informowała publicznie żadnej o sprzedaży lub przekazaniu tych pojazdów Ukrainie.

Ministrowie obrony Chorwacji i Niemiec Ivan Anušić i Boris Pistorius podpisali w Berlinie list intencyjny w sprawie dostawy starych chorwackich czołgów i pojazdów opancerzonych na Ukrainę w zamian za najnowocześniejsze niemieckie czołgi Leopard 2A8 w celu wyrównania standardów w ramach NATO.

„Chorwacja wykazała gotowość wysłania 30 czołgów i 30 pojazdów opancerzonych na Ukrainę ze swoich szeregów. Wsparcie dla Ukrainy obejmuje również wysyłkę amunicji. Niemcy udzielą wsparcia finansowego temu projektowi” – powiedział Boris Pistorius, który podziękował Chorwacji za udział w koalicji na rzecz pomocy Ukrainie.

Niemieckie Ministerstwo Obrony stwierdziło w oświadczeniu, że wsparcie finansowe Niemiec dla projektu wysłania chorwackich czołgów i pojazdów opancerzonych posłuży jako podstawa do zakupu niemieckich czołgów Leopard 2A8.

„Uzgodniliśmy wymianę naszego sprzętu na sprzęt zachodni: 30 czołgów bojowych M84 i 30 pojazdów opancerzonych M80 zostanie wysłanych na Ukrainę do końca roku. Niemcy potraktują tę dostawę jako zaliczkę na zakup do 50 czołgów najnowszej generacji 2A8, które już zaczną być produkowane i dostarczane do Chorwacji, powiedział Anušić po spotkaniu z Pistoriusem w Berlinie, dodając, że pierwsze dostawy niemieckich czołgów spodziewane są w 2026 roku. Dodał, że po modernizacji chorwackich sił powietrznych i chorwackiej marynarki wojennej następuje obecnie wzmocnienie sił pancernych. Chorwacja szybko dostosowuje swoje siły obronne do zachodnich standardów” – powiedział Anušić.

