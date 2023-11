Izraelscy żołnierze wkroczyli do szpitala

Izraelscy żołnierze mieli w nocy wkroczyć do pracującego w Strefie Gazy szpitala Al-Szifa. Najście wywołało panikę w murach placówki.

Jeszcze w nocy pojawiły się nagrania obrazujące chaosu w budynku, który określono jako szpital Al-Szifa. Izraelczycy od dawna twierdziłi, że podziemia szpitala są wykorzystywane przez palestyńską organizację Hamas. Informację o ich wkroczeniu do placówki medycznej potwierdziła w środę Al Jazeera. Twierdzi ona, że w szpitalu przebywało wówczas “tysiące” ludzi.

Chaotic scene inside Al Shifa tonight. Groups of men running around in apparent panic. pic.twitter.com/vt0JL8Lqen — Jack Ryan 🇺🇸🇺🇦 (@jackryan212) November 15, 2023

Lekarz przebywający w placówce przekazał katarskiej telewizji, że wkroczenie izraelskich żołnierzy wzbudziło strach wśród pacjentów, pracowników służby zdrowia, ale też osób, które próbowały szukać w Al-Szifie po prostu schronienia przed bombardowaniami.



Hamas zaprzecza, że wykorzystuje szpitale w Gazie, takie jak al-Shifa, jako centra dowodzenia, oskarżając Izrael i Stany Zjednoczone o próby usprawiedliwienia „brutalnych masakr”.

Od 7 października w izraelskich atakach na Gazę zginęło ponad 11,3 tys. Palestyńczyków. Według wcześniejszych szacunków z 5 listopada zginęło 4,8 tys. dzieci i 2550 kobiet. Oficjalna liczba ofiar śmiertelnych ataków Hamasu w Izraelu wynosi ponad 1,2 tys. osób.

7 października palestyńska organizacja polityczno-wojskowa Hamas rozpoczęła ze Strefy Gazy atak na terytorium Izraela. Hamas wystrzelił według różnych szacunków 2-5 tys. pocisków rakietowych, a następnie rozpoczął ofensywę, której częścią był desant przeprowadzony za pomocą motolotni i łodzi.

Bojownicy Hamasu znaleźli się w niektórych przypadkach daleko za linią granicy. Palestyńczycy strzelali do wojskowych i cywilów. Zajęli pewną liczbę izraelskich posterunków wojskowych przechwytując sprzęt w tym czołgi Merkawa. Co najmniej jeden taki czołg został uszkodzony w wyniku ataku improwizowanym dronem. Jego załoga została pojmana. Izraelczycy mogli stracić nawet siedem swoich czołgów. Palestyńczykom udało się także zając komisariat policji w Sderot.

Izrael zareagował na to zmasowanym atakiem, w tym masowym bombardowaniem i ostrzałem zabudowy Gazy. Wprowadził także całkowitą blokadę palestyńskiej eksklawy, obejmującą także odcięcie od żywności, leków, energii elektrycznej i wody. Jedynie od czasu do czasu do regionu wpuszczane są konwoje z pomocą humanitarną wjeżdżającą od strony Egiptu.

aljazeera.com/kresy.pl