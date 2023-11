Izraelczycy chcą Tony Blaira w roli koorynatora do spraw humanitarnych

13 października w Bułgarii weszła w życie ustawa ustanawiająca dodatkową opłatę z tytułu importu i tranzytu gazu ziemnego pochodzącego z Rosji. Dotyczy to także trazytu "błękitnego paliwa" do państw trzecich. Opłata ta wynosi 1o lewów za megawatogodzinę. Nie wpłynie ona rynek krajowy tego państwa ponieważ Bułgaria zrezygnowała z używania rosyjskiego gazu ziemnego po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę na Ukrainę. Rosyjski surowiec zużywa jedynie należąca do Łukoilu rafineria Neftochim w bułgarskim Burgas.

Nowa opłąta wpłynie natomiast na sytuację Węgrów, do których rosyjski surowiec trafia właśnie przez Bułgarię. Madziarzy odbierają co prawda gaz rosyjski na mocy długoterminowego kontraktu zawartego na korzystnych warunkach z Gazpromem w 2021 r. Jednak objętości określone w tym kontrakcie nie zaspokajają całości zapotrzebowania Węgier na "błękitne paliwo". Część nabywają one w ramach mniejszych umów. Jednak i w przypadku głónegp kontraktu, według Ośrodka Studiów Wschodnich, nie jest jasne, czy węgierski odbiorca MVM CEEenergy nie będzie musiał ponieść dodatkowych kosztów z tytułu bułgarskiej opłaty tranzytowej, dochodzących nawet do poziomu 385 mln euro rocznie.