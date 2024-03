Izrael zaatakował w głębi terytorium Libanu [+VIDEO]

Izraelskie pociski sięgnęły miasta Baalbek w Libanie. Znajduje się ono niemal 100 kilometrów od izraelskiej granicy, co jest znacznym pogłębieniem ataków, prowadzonych jak dotychczas w rejonie przygranicznym.

Informację o poniedziałkowym, wieczornym ataku na Baalbek podała zarówno Al Jazeera jak i “The Times of Israel”. To dopiero drugi izraelski atak na to miasto od czasu eskalacji zbrojnych ataków między siłami zbrojnymi Izraela, a potężną organizacją polityczno-militarną libańskich szyitów – Hezbollahem. Ten ostatni uważa się za sprzymierzeńca palestyńskiego Hamasu, który od 7 października toczy ciężkie walki z Izraelem. Poprzedni atak na miasto miał miejsce 26 lutego. Zginęło w nim wówczas dwóch członków Hezbollahu.

Lebanese channels: 4 #explosions were heard in Baalbek (not South #Lebanon but East Lebanon). Lebanese sources report 6 casualties evacuated to the hospital following 4 attacks by #Israeli fighter jets in the city. pic.twitter.com/iITWOE69Nb

The IDF says fighter jets struck buildings and infrastructure used by Hezbollah in southern Lebanon’s Ayta ash-Shab and Naqoura earlier today.

It also says troops shelled areas near Ayta ash-Shab with artillery, presumably to foil planned Hezbollah attacks. pic.twitter.com/NOZbsV9INV

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 11, 2024