Iran zwiększył eksport uzbrojenia kilkukrotnie

W ciągu ostatnich dwóch lat Iran zwiększył eksport broni cztery do pięciu razy, powiedział w środę minister obrony Mohammad-Reza Asztiani.

„Z pewnością w przyszłości ten eksport wzrośnie jeszcze bardziej, biorąc pod uwagę wprowadzane innowacje oraz nowe uzbrojenie, nad którym pracujemy i które prezentujemy” – powiedział Ashtiani, którego, za agencją ILNA, zacytował portal Iran International. Jak przypomniał on, embargo Rady Bezpieczeństwa ONZ na irański handel bronią konwencjonalną wygasło w październiku 2020 r., kiedy Stanom Zjednoczonym nie udało się pozyskać poparcia dla przedłużenia represaliów wprowadzonych jeszcze przez administrację Donalda Trumpa.



Wielostronne embargo na broń nałożone na Iran rozpoczęło się w 2006 r., kiedy Rada Bezpieczeństwa ONZ ograniczyła eksport technologii związanych z systemami przenoszenia broni jądrowej do Iranu. W 2007 r. Rada dodała embargo na wywóz broni do Iranu, a następnie embargo ONZ na sprzedaż głównych rodzajów broni konwencjonalnej.

Embarga te ujęto później w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2231, która sformalizowało wielostronne porozumienie JCPOA z Iranem z 2015 r. W porozumieniu wyznaczono październik 2020 r. na klauzulę wygaśnięcia embarga na broń konwencjonalną oraz październik 2023 r. na ograniczenia w transferze towarów i technologii, które mogłyby przyczynić się do rozwoju systemów przenoszenia broni jądrowej.

Będąc przez 45 lat pod różnymi sankcjami bloku USA i ONZ, Republika Islamska rozwinęła krajowy przemysł zbrojeniowy, który odniósł pewne sukcesy technologiczne, szczególnie w dziedzinie rakiet i dronów. Sam irańśki minister uznał – „W dziedzinie zdolności obronnych na świecie zajmujemy szczególną pozycję ze względu na osiągnięty poziom w rodzimej produkcji, na którym wyprodukowaliśmy u siebie niezbędny dla naszych sił zbrojnych sprzęt. Doprowadziło to do powstania naszych zdolności obronnych, czego efektem jest bezpieczeństwo narodowe naszego kraju, przy czym typy tego sprzętu znajdują się w fazie eksportu.”



Od połowy 2022 r. Iran dostarczył Rosji setki dronów samobójczych Shahed, które stały się głównym środkiem masowych ataków na Ukrainę. Choć to stosunkowo prosta i tania konstrukcja, Shahedy, zwane przez Rosjan Geranami, okazaly się użytecznym środkem bojowym, choćby dla wyczerpywania zdolnośc ukraińskiej obrony przeciwpowietrznej podczas zakrojonych na szeroką skalę rosyjskich ataków rakietowych. Iran nadal zaprzecza dostarczaniu Rojsanom dronów. Pojawiają się też informację, iż Rosjanie, na licencji, zorganizowali linie produkcyjne Shahedów-Geranów we własnym państwie, co zmniejsza możliwości eksportowe Irańczyków do ich kraju.



Zachód jest obecnie zaniepokojony pojawiającymi się oznakami, że Teheran może dostarczać Rosji rakiety dalekiego zasięgu. Unia Europejska rozważa w tym kontekście kolejne sankcje wobec Teheranu. „Rada Europejska wzywa strony trzecie, aby natychmiast zaprzestały udzielania materialnego wsparcia rosyjskiej wojnie agresywnej przeciwko Ukrainie” – głosi projekt konkluzji szczytu, który odbędzie się w przyszłym tygodniu, jak zacytował za agencją Reutera portal.



Nie jest jasne, w jakim stopniu administracja Bidena jest zaniepokojona najnowszymi pogłoskami o dostawach rakiet przez Iran do Rosji, ponieważ zamierza odnowić limity handlu z Iranem poza sankcjami, co może częściowo złagodzić brak środków finansowych Teheranu, obejmujący dostawy żwyności, lekarstw czy innych dóbr mających znaczenie humanitarne.

Krytyczny wobec Republiki Irańskiej portal podkreśla również znaczenie irańskiego uzbrojenia dla jemeńskich Hutich prowadzących obecnie kampanię zwalczania statków powiążanych z Izraelem i jego zachodnimi sojusznikami.



iranintl.com/kresy.pl