Incydenty pomiędzy okrętami USA i Iranu. Oddano strzały ostrzegawcze [+VIDEO]

W północnej części Morza Arabskiego doszło do incydentu pomiędzy okrętami 5. Floty Stanów Zjednoczonych i irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Konieczne było oddanie strzałów ostrzegawczych.

Piąta Flota Stanów Zjednoczonych wydała we wtorek oświadczenie, w którym oskarżyła łodzie irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej o ignorowanie ostrzeżeń radiowych i innych prób nawiązania kontaktu, oraz o zbliżenie się na niebezpieczną odległość do okrętu patrolowego USS Firebolt oraz kutra amerykańskiej Straży Przybrzeżnej Baranoff – podał we wtorek Głos Ameryki. Do incydentu doszło w poniedziałek wieczorem na międzynarodowych wodach w północnej części Morza Arabskiego.

Według strony amerykańskiej oba okręty USA prowadziły „rutynowe operacje bezpieczeństwa”, kiedy uzbrojone irańskie łodzie zbliżyły się „niepotrzebnie” i „zwiększyły ryzyko błędnej oceny i/lub kolizji”. Amerykanie twierdzą, że irańskie jednostki zbliżyły się na odległość 62 metrów.

Po kilku nieudanych próbach skomunikowania się z irańskimi łodziami załoga USS Firebolt oddała strzały ostrzegawcze, po których irańskie łodzie wycofały się.

5. Flota dodała, że „USA nie są agresorem”, ale jej siły „są wyszkolone do prowadzenia skutecznych środków obronnych w razie potrzeby”.

Jak podaje Głos Ameryki, incydent jest co najmniej drugim w tym miesiącu między amerykańskimi a irańskimi okrętami. We wtorek amerykańska marynarka wojenna opublikowała film przedstawiający według niej „nieprofesjonalne interakcje” między irańskimi a amerykańskimi jednostkami w Zatoce Perskiej. Według strony amerykańskiej podczas tego incydentu irański okręt wojenny w towarzystwie trzech szybkich łodzi desantowych „nękał” dwa okręty amerykańskie, zbliżając się do nich na 64 metry. Do zdarzenia doszło 2 kwietnia.

IRGCN repeatedly crossed the bows of the U.S. vessels at an unnecessarily close range, requiring U.S. ships to make defensive maneuvers to avoid the risk of a possible collision. Full Story: https://t.co/20CigAxRIm pic.twitter.com/beF2zg2wO0 — U.S. Navy (@USNavy) April 27, 2021

Dowódca sił amerykańskich na Bliskim Wschodzie odmówił jednak zrzucenia winy za te incydenty bezpośrednio na rząd w Teheranie. Zdaniem gen. Kennetha McKenziego były to raczej „nieodpowiedzialne działania lokalnych dowódców”.

Kresy.pl / voanews.com