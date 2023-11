Dzieci i dziennikarze zabici w izraelskich atakach

Według informacji katarskiej telewizji Al Jazeera siły izraelskie ostrzelały obóz dla uchodźców i szkołę, co przyniosło kilkadziesiąt ofiar wśród cywilów.

Około 31 Palestyńczyków zginęło w dwóch uderzeniach, które miały miejsce w obozie dla uchodźców w Nuseirat i w innym obozie dla uchodźców, którego Al Jazeera nie wymienia z nazwy. Katarska telewizja podała, że wśród ofiar jest także dwóch dziennikarzy. Dodaje ona, że dziesiątki osób, w tym dzieci, zginęło w izraelskich atakach powietrznych na szkoły prowadzone przez ONZ w północnej Gazie: szkołę al-Fachura w obozie dla uchodźców Dżabalia i drugą szkołę w Tal al-Zaatar.



Jak podał Komitet Obrony Dziennikarzy (CPJ) jak dotychczas w Strefie Gazy zginęło 42 dziennikarzy: 37 Palestyńczyków, czterech Izraelczyków i jeden Libańczyk.

Al Jazeera przytacza też, powołując się na świadków, że wszyscy przebywający zostali zmuszeni do opuszczenia szpitala al-Szifa, zajętego w zeszłym tygodniu przez Izraelczyków mimo, że Izrael twierdził, że pacjenci, personel medyczny i uchodźcy opuścili szpital dobrowolnie. Wiadomo, że w ostatnim etapie w szpitali znajdowało się 291 pacjentów, w tym dzieci.

Nie osiągnięto jeszcze porozumienia w sprawie wymiany jeńców między Izraelem a Hamasem, powiedział agencji Reuters rzecznik Białego Domu po tym, jak „Washington Post” poinformował, że porozumienie miediowane przez USA jest bliskie zawarcia.

Agencja informacyjna Reutera jeszcze w niedziele podała, iż Izrael, Stany Zjednoczone i Hamas osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie uwolnienia dziesiątek kobiet i dzieci przetrzymywanych przez ten ostatni jako zakładniczki w Gazie w zamian za pięciodniową przerwę w walkach.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) miała podjąć działania nad ewakuację co najmniej części z nich do szpitali w Europie, bowiem szpitale ulokowane w południowej części Strefy Gazy, która nie jest jeszcze celem naziemnej operacji sił izraelskich, a ostrzały są tam rzadsze, już są zapełnione.

7 października palestyńska organizacja polityczno-wojskowa Hamas rozpoczęła ze Strefy Gazy atak na terytorium Izraela. Hamas wystrzelił według różnych szacunków 2-5 tys. pocisków rakietowych, a następnie rozpoczął ofensywę, której częścią był desant przeprowadzony za pomocą motolotni i łodzi.

Bojownicy Hamasu znaleźli się w niektórych przypadkach daleko za linią granicy. Palestyńczycy strzelali do wojskowych i cywilów. Zajęli pewną liczbę izraelskich posterunków wojskowych przechwytując sprzęt w tym czołgi Merkawa. Co najmniej jeden taki czołg został uszkodzony w wyniku ataku improwizowanym dronem. Jego załoga została pojmana. Izraelczycy mogli stracić nawet siedem swoich czołgów. Palestyńczykom udało się także zając komisariat policji w Sderot.

Izrael zareagował na to zmasowanym atakiem, w tym masowym bombardowaniem i ostrzałem zabudowy Gazy. Wprowadził także całkowitą blokadę palestyńskiej eksklawy, obejmującą także odcięcie od żywności, leków, energii elektrycznej i wody. Jedynie od czasu do czasu do regionu wpuszczane są konwoje z pomocą humanitarną wjeżdżającą od strony Egiptu.

Od 7 października w izraelskich atakach na Gazę, według strony palestyńskiej, zginęło już 12,3 tys. Palestyńczyków. Zginęło przy tym około 5 tys. dzieci i ponad 2,5 tys kobiet. Oficjalna liczba ofiar śmiertelnych ataków Hamasu w Izraelu wynosi ponad 1,2 tys. osób. Pojmał on także około 240 izraelskich jeńców i zakładników.



aljazeera.com/reuters.com/cpj.org/kresy.pl