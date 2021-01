Eksplozja przy ambasadzie Izraela w Indiach

Wybuch przed ambasadą Izraela w New Delhi uszkodził trzy samochody, ale nie spowodował obrażeń.

Jak podaje Times of Israel, w piątek w pobliżu ambasady Izraela w New Delhi doszło eksplozji. Jak poinformowała policja, eksplodowało „improwizowane urządzenie o bardzo niskiej intensywności” wybijając szyby w trzech znajdujących się w pobliżu samochodach. Nikt nie odniósł obrażeń.

Miejscowa policja wstępnie przypuszcza, że doszło do „złośliwej próby wywołania sensacji”. Dzielnica wokół ambasady została zamknięta, a na miejscu zdarzenia pracuje policja i saperzy.

A low intensity Blast near Israel Embassy in #Delhi at Dr. APJ Abdul Kalam Road. Fire department officials have moved to the spot and intelligence officials have started inspection. pic.twitter.com/2uXYlXwx6g

