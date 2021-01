Białoruskie władze zakazały prezentowania biało-czerwono-białych flag

Aleksander Łukaszenko zatwierdził nowe przepisy, które przewidują wysokie grzywny za używanie zakazanych symboli. Wśród nich znalazła się powszechnie używana przez białoruską opozycję biało-czerwono-biała flaga.

Jak podała agencja Biełta, prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko podpisał w czwartek nowy kodeks wykroczeń administracyjnych i kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia administracyjne. Wejdą one w życie z dniem 1 marca br.

Nowe przepisy nie zostały jeszcze opublikowane, ale jak podają białoruskie i rosyjskie media, w tym The Insider, przewidują one wysokie grzywny za używanie zakazanych symboli, m.in. za prezentowanie biało-czerwono-białej flagi. Na przykład za zawieszenie jej na balkonie przewidziano grzywnę dla osób fizycznych w wysokości do 580 rubli białoruskich (ponad 800 złotych). Grzywna dla osoby prawnej będzie trzykrotnie wyższa.

Wprowadzenie kar potwierdziła w rozmowie z Office Life bliska współpracowniczka Łukaszenki przewodnicząca Rady Republiki Natalia Kaczanowa. „Tak, to prawda. Będą stosowane środki administracyjne, na razie administracyjne, za rozmieszczanie nieprzepisowej symboliki” – powiedziała Kaczanowa.

„Mamy ustanowione symbole państwowe, a wszystko inne jest nieprzepisowe. Biało-czerwono-białe flagi oczywiście do tego się zaliczają – to nieprzepisowa symbolika. Nie można jej prezentować. To już zostało podpisane, teraz będziemy udzielać wyjaśnień w mediach, aby ludzie zrozumieli” – mówiła białoruska polityk.

Jak pisaliśmy, w listopadzie ub. roku Łukaszenko ubolewał, że biało-czerwono-białe flagi pojawiają się masowo na białoruskich ulicach w związku z demonstracjami opozycji i nazywał je „faszystowskimi” nawiązując do używania ich przez białoruskich kolaborantów podczas II wojny światowej. „Usuniemy tę faszystowską symbolikę z naszego społeczeństwa” – zapowiadał.

Biało-czerwono-biała flaga była symbolem tzw. Białoruskiej Republiki Ludowej w 1918 roku. W latach 1991-1995 była flagą państwową Białorusi. Z inicjatywy Aleksandra Łukaszenki w drodze referendum zamieniono ją na obecną flagę państwową wzorowaną na fladze Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej.

Kresy.pl / belta.by / news.tut.by / theins.ru