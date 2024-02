Białoruś oskarża Polskę o łamanie międzynarodowego porozumienia

Ministerstwo Obrony Narodowej zarzuciło Polsce naruszenie zobowiązań wynikających z dokumentu wiedeńskiego z 2011 r. dotyczącego informoania się o ćwiczeniach wojskowych oraz zaangażowanych w nie siłach.



Oświadczenie w tej sprawie opublikował białoruski wiceminister obrony Walerij Riewienko. „Polska nie tylko nie przekazywała Białorusi rocznych informacji o swoich siłach zbrojnych, ale także nie przesłała w wymaganym terminie 42 dni informacji o ćwiczeniach Dragoon 2024. Dragoon 2024 jest ćwiczeniem notyfikowanym i podlegającym obligatoryjnej obserwacji: według oficjalnych danych weźmie w nim udział około 20 tys. osób z 10 krajów bloku [NATO]. Jednak Polska również zignorowała obowiązek wysłania do nas zaproszenia.” – słowa Riewienki zacytował białoruski, emigracyjny portal Zierkało.

Przedstawiciel Ministerstwa Obrony Białorusi w środę poruszył tę kwestię na posiedzeniu Forum Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa OBWE i wezwał Polskę „do powrotu do realizacji traktatów międzynarodowych i nie podążania drogą ostatecznego zniszczenia architektury bezpieczeństwa międzynarodowego.” Jednak jak oceniał Riewienko – „Zgodnie z oczekiwaniami nie było konstruktywnej reakcji ze strony Polski”.



Białoruski wiceminister obrony krytkował także na Kanadę, która wykluczyła Białoruś z listy zaproszonych na konferencję pod flagą OBWE: „Wybrany format wydarzenia nie tylko wskazuje na brak gotowości Zachodu do przywrócenia dialogu, ale także mówi o chęci kontynuowania drogi zniszczenia ustalonego systemu stosunków międzynarodowych, dewaluując OBWE jako inkluzywny mechanizm zapewnienia bezpieczeństwa”.

Wcześniej Revenko opublikował podobne oświadczenie w związku z natowskimi ćwiczeniami Steadfast Defender. Według wiceministra obrony Białoruś również wówczas nie otrzymała ona ani powiadomienia, ani zaproszenia dla obserwatorów.

Dokument wiedeński w sprawie środków budowy zaufania i bezpieczeństwa został przyjęty przez państwa Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 2011 roku. Mechanizm łagodzenia napięć przewiduje, że państwa muszą się wzajemnie informować o działaniach wojskowych, jeśli angażują one więcej niż 9 tys. osób, lub więcej niż 250 czołgów.

Jeżeli państwa będące stronami dokumentu mają wątpliwości co do aktywności sił zbrojnych na terytorium innego państwa strony, mogą skierować do niego prośbę o wyjaśnienia, m.in. dotyczące miejsca i charakteru prowadzonej aktywności. I to państwo ma obowiązek w ciągu 48 godzin odpowiedzieć, podając wymagane informacje.



