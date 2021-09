Słynny bokser kandydatem na prezydenta Filipin

Wielokrotny były mistrz świata w boksie Manny Pacquiao zapowiedział, że w przyszłym roku będzie kandydował na prezydenta Filipin.

Jak podała agencja Reutera, słynny bokser Manny Pacquiao przyjął w niedzielę nominację na kandydata na prezydenta w przyszłorocznych wyborach na Filipinach. Pacquiao dostał nominację od swoich politycznych sojuszników z jednej z frakcji rządzącej partii PDP-Laban.

42-letni Pacquiao to jeden z najlepszych bokserów wszech czasów i jedyny, który zdobył tytuły mistrza świata w ośmiu różnych kategoriach. Od lat łączy boks z karierą polityczną. W 2010 roku został kongresmenem a w 2016 roku senatorem.

„Jestem wojownikiem i zawsze będę wojownikiem w ringu i poza nim” – powiedział Pacquiao podczas transmitowanego na żywo przemówienia podczas zgromadzenia swojej frakcji. „Przyjmuję waszą nominację na kandydata na prezydenta Republiki Filipin” – dodawał.

Zapowiadając walkę o fotel prezydenta Pacquiao nie zająknął się na temat swojej wciąż kontynuowanej kariery bokserskiej. W sierpniu br. po dwuletniej przerwie wrócił na ring i przegrał walkę z Kubańczykiem Yordenisem Ugasem o mistrzostwo świata organizacji WBA w wadze półśredniej. Po walce pojawiły się głosy, że słynny Filipińczyk powinien definitywnie zawiesić rękawice na kołku.

Kilka dni temu inna frakcja partii PDP-Laban nominowała na kandydata na prezydenta długoletniego doradcę obecnego prezydenta Rodrigo Duterte, senatora Christophera „Bonga” Go. Konstytucja Filipin zabrania powtórnego kandydowania obecnemu prezydentowi. Frakcja Christophera „Bonga” Go nominowała Duterte na wiceprezydenta, co krytycy nazwali cyniczną sztuczką prezydenta w celu utrzymania się u władzy. Go odrzucił jednak tę nominację.

Jak podaje Reuters, pomimo swojej popularności Pacquiao ustępuje liderom sondaży, w których konsekwentnie na szczycie jest córka Duterte, Sara Duterte-Carpio.

Kresy.pl / reuters.com