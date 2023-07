Przywódca Korei Północnej przyjął ministra obrony Rosji [+VIDEO]

Minister obrony Rosji wyruszył z wizytą do Korei Północnej. Część komentatorów uznaje, że Siergiej Szogu może zabiegać w KRLD od dostawy uzbrojenia.

Szojgu przybył do Korei Północnej jeszcze w środę. Lokalna agencja prasowa nagrała powitanie rosyjskiego ministra obrony w Pjongjangu. Spotkał się ze swoim północnokoreańskim odpowiednikiem Kang Sun-namem. „Od pierwszych minut odczułem waszą troską i uwagę” – mówił w trakcje spotkania z nim Szojgu, podkreślając, że przybył do Pjongjangu w okrągłą rocznicę zakończenia walk wojny koreańskiej w czasie której KRLD, według niego, „odniosła historyczne zwycięstwo nad silnym i okrutnym wrogiem”. Mówił również o późniejszej współpracy Moskwy i Pjongjangu. Szojgu złożył następnie wieńce pod pomnikiem poległych w tej wojnie oraz monumentam ku czci poprzednich przywódców KRLD – Kim Ir Sena i Kim Dzong Ila.

— TRT World Now (@TRTWorldNow) July 26, 2023



W czwartek został on podjęty przez samego przywódcę KRLD Kim Dzong Una. Al Jazeera podkreśliła, że to pierwsze spotkanie Kima z zagranicznym politykiem od czasu wybuchu pandemii koronawirusa. Politycy omówili „sprawy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania” związane z obronnością i bezpieczeństwem regionalnym oraz obejrzeli wystawę broni, w tym pocisków balistycznych, poinformowały w czwartek północnokoreańskie media państwowe.

Russian Defense Minister Sergei Shoigu met with North Korean leader Kim Jong-un in Pyongyang.

They toured the exhibition of North Korean military equipment.



