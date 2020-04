Stalin, Putin i inni dygnitarze na mozaikach w głównej cerkwi rosyjskiej armii

Ściany głównej świątyni sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, której budowa kończy się w podmoskiewskim parku „Patriot”, zostaną ozdobione mozaikami przedstawiającymi m.in. Władimira Putina i Józefa Stalina – podało w piątek rosyjskie „MBCh Media”. W niedzielę doniesienia te skomentował rzecznik Kremla.

Wizerunek Putina znajdzie się na mozaice przedstawiającej także ministra obrony Siergieja Szojgu, przewodniczącą wyższej izby rosyjskiego parlamentu Walentynę Matwijenko, sekretarza Rady Bezpieczeństwa Nikołaja Patruszewa, szefa FSB Aleksandra Bortnikowa i naczelnika Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa.

Inna cerkiewna mozaika przedstawia defiladę zwycięstwa na Placu Czerwonym w 1945 roku. Ponad żołnierzami widać portret Józefa Stalina.

W świątyni znajdzie się również mozaika upamiętniająca zajęcie Krymu w 2014 roku. Widać na niej grupę kobiet i napis „Krym nasz”.

Zgodnie z planami główna świątynia rosyjskiej armii nosząca wezwanie Zmartwychwstania Pańskiego ma zostać ukończona do 9 maja, na 75-lecie pokonania III Rzeszy. Nie wiadomo, czy planów tych nie pokrzyżuje epidemia koronawirusa.

W niedzielę do doniesień o mozaikach odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Twierdził on, że gdy prezydent Rosji dowiedział się o swoim wizerunku w świątyni, stwierdził, że jest zbyt wcześnie, by oceniać jego pracę. „Pewnego dnia wdzięczni potomkowie docenią nasze zasługi, ale teraz jest zbyt wcześnie, by to robić” – miał powiedzieć Putin.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Rektor świątyni bp Stefan powiedział agencji RBK, że decyzja w sprawie mozaiki z Putinem zostanie podjęta przez radę artystyczną budowy świątyni. „Myślę, że ona [rada artystyczna] posłucha prezydenta” – powiedział hierarcha. Z kolei przewodniczący rady protojerej Leonid Kalinin bagatelizował fakt wyobrażenia Putina na mozaice wskazując na fakt, że stanowi ona jedną z 5 tys. mozaik w cerkwi. Jego zdaniem nie można tu mówić o żadnym „elemencie kultu”.

Wcześniej bp Stefan tłumaczył pojawienie się mozaiki z paradą zwycięstwa „tradycją” wyobrażania wydarzeń historycznych. „Jeśli chodzi o Stalina, najprawdopodobniej został skopiowany z fotografii historycznej. Świątynia ta jest wznoszona na cześć zwycięstwa, a defilady zwycięstwa nie można nie przedstawić. Tam będzie wiele mozaikowych obrazów z partyzantami, z uczestnikami Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, z uczestnikami bitwy w 1812 r. i tymi osobami, które przeszły przez szereg wojen związanych z historią naszego państwa” – tłumaczył Stefan.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Putin w piekle na fresku w cerkwi? Ukraiński duchowny zaprzecza [+FOTO]

Kresy.pl / mbk-news.appspot.com / RBK