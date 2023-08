Pekin potępił wizytę wiceprezydenta władz na Tajwanie w USA

To jest pustosłowie, po raz kolejny słyszymy tego rodzaju wypowiedzi, ale konkretów za tym nie było - oświadczył wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, odnosząc się do słów Aleksandra Łukaszenki dot. rzekomej chęci poprawy relacji z Polską.

W piątek prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko oświadczył, że polecił „nawiązać stosunki” z Polską. „Teraz żyjemy przede wszystkim kosztem Wschodu – współpracujemy z Rosją, Chinami. Ale nie zapominajmy o zaawansowanym technologicznie Zachodzie. Oni są blisko, to nasi sąsiedzi – Unia Europejska. A relacji nie można stracić z nimi. Jesteśmy na to gotowi, ale biorąc pod uwagę własne interesy. Uwierzcie mi, nadejdzie czas – w latach 2024-2025 jestem pewien , nastąpią poważne zmiany na świecie” – powiedział.

„Trzeba z Polakami rozmawiać. Poleciłem premierowi, żeby się z nimi skontaktował. Jak chcą, to rozmawiajmy, budujmy relacje. Jesteśmy sąsiadami, ale sąsiedzi nie są wybrani, oni są od Boga. Oczywiście muszą teraz eskalować sytuację, aby pokazać, że odpowiednio uzbroili i przezbroili kraj, dlatego do 15 października jest mało prawdopodobne, aby dokonali znaczących zmian korzystnych dla nich i dla nas. Wiele od nas wymagają i proszą, ale my nie możemy się na to zgodzić, bo to jest sprzeczne z naszymi interesami” - oświadczył Łukaszenko.