Indie i Pakistan zgodziły się na całkowite zawieszenie broni

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że dzięki negocjacjom przeprowadzonym przez Waszyngton, udało się osiągnąć pełne zawieszenie broni między Indiami a Pakistanem. Informację o rozejmie potwierdziły strony konfliktu.

„Po długich, całonocnych negocjacjach, w których pośredniczyły Stany Zjednoczone, z przyjemnością ogłaszam, że Indie i Pakistan zgodziły się na całkowite i natychmiastowe zawieszenie broni. Chwalę oba kraje za wykorzystanie zdrowego rozsądku i świetnej inteligencji. Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie!” – napisał prezydent USA na portalu Truth Social.

Ponadto sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował, że razem z wiceprezydentem J.D Vancem przez ostatnie 48 godzin rozmawiali z wysokimi rangą urzędnikami z Indii i Pakistanu na temat zawieszenia broni.

„Vance i ja nawiązaliśmy kontakt z wysokimi rangą urzędnikami Indii i Pakistanu, w tym z premierami Narendrą Modim i Shehbazem Sharifem, ministrem spraw zagranicznych Subrahmanyamem Jaishankarem, szefem sztabu armii Asimem Munirem oraz doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego Ajitem Dovalem i Asimem Malikiem. Z przyjemnością ogłaszam, że rządy Indii i Pakistanu zgodziły się na natychmiastowe zawieszenie broni i rozpoczęcie rozmów na temat szerokiego zakresu kwestii w neutralnym miejscu. Chwalimy premierów Modiego i Sharifa za ich mądrość, roztropność i sztukę sprawowania władzy w wyborze drogi pokoju” – ogłosił Rubio w serwisie X.

