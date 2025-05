Indie zaatakowały Pakistan [+WIDEO]

Indie rozpoczęły Operację Sindor wymierzoną w Pakistan. Zaatakowano „infrastrukturę terrorystyczną” na terenie Pakistanu oraz w administrowanym przez Islamabad Kaszmirze. “Pakistan ma pełne prawo odpowiedzieć siłą na ten akt wojny narzucony przez Indie i tak właśnie się dzieje” – napisał premier Shehbaz Sharif.

Ministerstwo obrony Indii zakomunikowało, że rozpoczęto Operację Sindor, wymierzoną w Pakistan. Nowe Delhi zakomunikowało, że siły indyjskie zaatakowały dziewięć obiektów stanowiących „infrastrukturę terrorystyczną” na terenie Pakistanu, jak i w administrowanym przez Pakistan Kaszmirze.

And both of them have access to nukes. pic.twitter.com/OvaeLaOJPy

So, India has officially launched an attack on Pakistan…

#BREAKING : Pakistan Army confirms attack by India. India has launched an attack on Pakistan. Missiles fired at Kotli, Muzaffarabad, and Bahawalpur — confirmed by DG ISPR to Pakistani journalists. India goes after terror state Pakistan. pic.twitter.com/Tog4sHGjdM

Indyjski resort obrony zakomunikował, że w podczas ataku nie ucierpiał żaden pakistański obiekt wojskowy, co ma świadczyć o “przemyślanej i nieeskalującej postawie Indii”

Resort podkreśla, że rozpoczęcie operacji jest następstwem ataku terrorystycznego, w którym zginęło 26 osób, w tym jeden obywatel Nepalu.

“Operacja ta pokazuje determinację Indii w dążeniu do pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności przy jednoczesnym unikaniu niepotrzebnych prowokacji. Szczegółowy opis operacji zostanie opublikowany w późniejszym terminie” – fragment oświadczenie indyjskiego ministerstwa obrony.

India has launched #OperationSindoor, a precise and restrained response to the barbaric #PahalgamTerrorAttack that claimed 26 lives, including one Nepali citizen. Focused strikes were carried out on nine #terrorist infrastructure sites in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and…

