Atak Indii na Pakistan. Informacje o zestrzelonych samolotach i ofiarach cywilnych

Pakistańskie Siły Powietrzne miały zestrzelić pięć samolotów indyjskich sił powietrznych po atakach rakietowych przeprowadzonych przez Indie. Obie strony informują o ofiarach cywilnych.

Według pakistańskich źródeł bezpieczeństwa, zestrzelone indyjskie samoloty zostały zaatakowane “podczas próby ataku na Pakistan z wykorzystaniem indyjskiej przestrzeni powietrznej”. Wśród nich miały być trzy samoloty Rafale, jeden MiG-29 i jeden SU-30.

“Siły Powietrzne Pakistanu zestrzeliły co najmniej pięć indyjskich myśliwców w odpowiedzi na niedawną agresję Indii na granicy” – przekazał w środę minister obrony Pakistanu.

Władze Indii nie zareagowały natychmiast na doniesienia pakistańskich mediów państwowych o zestrzeleniu samolotów.

BIG: It appears India indeed lost a Rafale fighter jet tonight, shot down by Pakistan.

Locals in Aklian Kalan village, Punjab, filmed parts of a French MICA missile still attached to its launcher— just 20 km from Bathinda AFS, home to No. 17 Rafale & No. 380 NETRA squadrons. pic.twitter.com/ylTA6KGW3l

— Clash Report (@clashreport) May 7, 2025