Indie zaatakowały Pakistan. Jest pierwsza reakcja USA

Prezydent USA Donald Trump odniósł się do ataku Indii na Pakistan. Jak podkreślił, “ludzie wiedzieli, że coś się wydarzy”. Wyraził nadzieję, że starcia szybko się zakończą. Sprawę skomentował też Departament Stanu USA.

Indie w środę rano czasu lokalnego oświadczyły, że rozpoczęły operację militarną, uderzając w “infrastrukturę terrorystyczną” w Pakistanie i administrowanej przez ten kraj części Kaszmiru. Pakistańskie siły powietrzne miały z kolei zestrzelić pięć indyjskich samolotów bojowych. Obie strony informują o ofiarach cywilnych.

“Właśnie się o tym dowiedzieliśmy” – oświadczył prezydent USA Donald Trump, pytany przez dziennikarzy o konflikt w Azji. “Myślę, że ludzie wiedzieli, że coś się wydarzy, bazując na przeszłości. Oni walczą od dawna” – powiedział.

“Mam tylko nadzieję, że to się szybko skończy” – podkreślił.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył z kolei, że będzie zaangażowany w rozmowy z obiema stronami. Podkreślił, że monitoruje sytuację.

I am monitoring the situation between India and Pakistan closely. I echo @POTUS‘s comments earlier today that this hopefully ends quickly and will continue to engage both Indian and Pakistani leadership towards a peaceful resolution.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 6, 2025