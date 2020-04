Doradca prezydenta Korei Południowej: Kim Dzong Un czuje się dobrze

Władze Korei Południowej są przekonane, że ze zdrowiem przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una wszystko jest w porządku.

Kluczowy doradca prezydenta Korei Południowej ds. polityki zagranicznej Chung-in Moon powiedział, że władze jego kraju sądzą, iż Kim Dzong Un czuje się dobrze. Wcześniej media spekulowały, że północnokoreański przywódca może mieć poważne kłopoty ze zdrowiem, ponieważ nie pokazuje się publicznie od dwóch tygodni. – podaje amerykańska telewizja Fox News.

„Stanowisko naszego rządu jest niewzruszone” – powiedział Fox News Chung-in Moon. „Kim Dzong Un żyje i ma się dobrze. Od 13 kwietnia przebywa w rejonie Wonsan. Dotychczas nie wykryto żadnych podejrzanych ruchów”.

Słowa południowokoreańskiego urzędnika są zgodne z wcześniejszymi doniesieniami o namierzeniu przez amerykańskie satelity 250-metrowego pociągu używanego przez Kim Dzong Una w miejscowości Wonsan, która jest jego tajną bazą wypoczynkową. Pociąg miał przybyć do Wonsan przed 21 kwietnia i być tam do 23 kwietnia, kiedy, jak się wydaje, przygotowywał się do odjazdu. Może to sugerować, że Kim Dzong Un przechodził tam rekonwalescencję, o ile doniesienia o jego chorobie lub operacji były prawdziwe.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak podawaliśmy, w ostatnim czasie pojawiły się spekulacje dotyczące zdrowia Kim Dzong Una, ponieważ nie był on obecny na obchodach urodzin swojego dziadka – Kim Ir Sena – 15 kwietnia. We wtorek CNN, powołując się na dane wywiadu poinformowało, że przywódca Korei Północnej znajduje się w stanie krytycznym. Miało do niego dojść po przebytej operacji serca. Mowa jest nawet o śmierci mózgu. Takie informacje miał przekazać wysoki urzędnik związany z wywiadem Stanów Zjednoczonych. W czwartek prezydent USA Donald Trump lekceważąco odniósł się do tych doniesień.

Podawano również, że Chiny wysłały do Korei Północnej zespół lekarzy, którzy mają doradzać Koreańczykom w sprawie domniemanej choroby ich przywódcy.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Wczoraj po raz pierwszy od dwóch tygodni państwowe medium w Korei Północnej poinformowało o aktywności Kim Dzong Una. Państwowe radio w KRL-D poinformowało, że Kim wyraził swoje „uznanie” dla robotników pracujących w mieście Samjiyon na północy kraju. Żadnych szczegółów na temat miejsca pobytu przywódcy Korei Północnej i jego stanie zdrowia nie podano.

Kresy.pl / Fox News