Władze Kazachstanu rozważają budowę kolejnej elektrowni atomowej

Kazachstan inwestuje obecnie w jedną elektrownią atomową, ale we władzach tego państwa trwają dyskusje nad rozwojem tej gałęzi energetyki.

W Kazachstanie dyskutowana jest kwestia ewentualnej budowy elektrowni jądrowej na rzece Irtysz w rejonie Kurczatowa. Poinformował o tym wiceminister energetyki Żandos Nurmaganbetow, na którego powołuje się w środę portal Fergana News.

„Jezioro Bałchasz to lokalizacja pierwszej elektrowni jądrowej w Kazachstanie. Jeśli Kazachstan zmierza ku neutralności węglowej, to nie ma innego wyjścia niż wybudowanie kilku elektrowni. Irtysz to z pewnością obiecująca lokalizacja. Wraz z udanym rozpoczęciem budowy pierwszej elektrowni pojawia się pytanie: ile będzie elektrowni atomowych w Kazachstanie. Trwają dyskusje na ten temat” – powiedział kazachstański wiceminister.

„Myślę, że jest całkiem możliwe, że druga elektrownia atomowa w Kazachstanie może pojawić się na Irtyszu w pobliżu miasta Kurczatow” – kontynuował swój wywód Nurmaganbetow – „Pod koniec tego roku – na początku następnego ogłosimy odpowiednie informacje”.

Jak wyjaśnił później minister energetyki Kazachstanu Bolat Akczułakow, kwestia budowy drugiej elektrowni jądrowej zostanie omówiona po opracowaniu studium wykonalności i wysłuchaniu publicznym.

„Węgla nie można, gaz jest ograniczony, konieczne jest wspieranie atomu. Nie mamy innej opcji. Nie mówimy, że jutro zbudujemy elektrownię jądrową na Irtyszu. Mówimy, zbudujmy najpierw pierwszą stację. Prawo wymaga przeprowadzania wysłuchania publicznego, ale aby je przeprowadzić, musimy pokazać społeczeństwu i obywatelom kraju, co w końcu przyniesie. Aby to zrobić, musimy zdecydować się na co najmniej jedną technologię, a następnie przybyć na publiczne wysłuchanie, zgodnie z wymogami prawa” – powiedział Akczułakow.

Jak podkreśliła Fergana, dyskusje o budowie drugiej elektrowni jądrowej trwają w Kazachstanie od lat. Tuż przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na terytorium Ukrainy kierownictwo republiki aktywnie opowiedziało się za elektrownią atomową, a Rosatom znalazł się wśród możliwych wykonawców budowy elektrowni.

Oprócz tego Ministerstwo Energii Kazachstanu rozważa możliwość realizacji inwestycji przez innych wykonawców – amerykańskiego (NuScale), amerykańsko-japońskiego (GE-Hitachi), koreańskiego (KHNP), chińskiego (CNNC) i francuskiego (EDF). Do tej pory władze zdecydowały o miejscu budowy pierwszej elektrowni jądrowej – pojawi się ona nad jeziorem Bałchasz, ale nie wybrano jeszcze dostawcy technologii.

fergana.news/kresy.pl