Kanadyjska telewizja wyjaśniła, dlaczego wycięła Trumpa z filmu „Kevin sam w Nowym Jorku” [+VIDEO]

Media obiegła informacja, że kanadyjski nadawca publiczny CBC wyciął z filmu „Kevin sam w Nowym Jorku” scenę z Donaldem Trumpem. Doszukiwano się w tym motywacji politycznej. Tymczasem CBC twierdzi, że scenę wycięła jeszcze w 2014 roku, by zrobić miejsce dla reklam.

W ostatnich dniach sieci społecznościowe obiegła informacja, że z nakręconego w 1992 roku filmu CBC wycięło 7-sekundową scenę, w której Macauley Culkin grający tytułowego Kevina spotyka z hotelu Plaza Donalda Trumpa i pyta go o drogę. Trump był w tamtym czasie właścicielem hotelu. Wycięcie sceny wywołało oburzenie zwolenników amerykańskiego prezydenta, podejrzewających, że doszło do cenzury politycznej. Przypominano m.in. napięte ostatnio stosunki pomiędzy Trumpem a premierem Kanady Justinem Trudeau.

Do sprawy odniósł się także sam amerykański prezydent. „Wydaje mi się, że Justin T[rudeau] nie lubi, gdy zmuszam go do płacenia na NATO lub za handel!” – napisał Trump na Twitterze. „Ten film nie będzie już taki sam” – dodawał w innym twicie twierdząc, że żartuje.

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR

