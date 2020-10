Przywódca Jobbiku ukarany grzywną 12 tysięcy euro za próbę podarowania Orbanowi worka ziemniaków

László Kövér, przewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego, ukarał Pétera Jakaba, przywódcę partii Jobbik, grzywną w wysokości 4,4 miliona forintów (12 tysięcy euro) po tym jak w zeszłym tygodniu w węgierskim parlamencie Jakab próbował położyć worek ziemniaków na stole premiera Orbana.

Na poniedziałkowej sesji Jakab po raz pierwszy nazwał Orbána „królem ziemniaków”, nawiązując do wyborów uzupełniających, kiedy to kilku polityków rozdawało ziemniaki biednym. Według polityka, w wyborach uzupełniających w Borsodzie w tym miesiącu wielu ludzi głosowało na Fidesz, ponieważ partia rządząca dała im darmowe ziemniaki – poinformował Hungary Today.

Powiedział: „Wszystko, co mogłem zrobić, to dać „drogiemu przywódcy” [nawiązanie do byłego komunistycznego dyktatora Korei Północnej, Kim Dzong-Ila] prezent w postaci ziemniaków, które Fidesz rozprowadzał w Borsodzie i po całym kraju przez dziesięć lat, teraz zobaczy, jak to jest być tak wysoko cenionym”.

Zobacz też: Węgry: Polak aresztowany pod zarzutem próby przemytu ludzi

Jakab próbował położyć torbę ziemniaków przed Orbánem, ale temu zapobiegli politycy prorządowi, w tym Máté Kocsis i Zsolt Semjén. László Kövér miał również popychać przywódcę partii.

Nie był to jednak koniec sprawy, a przewodniczący Izby nałożył na Jakaba bezprecedensową grzywnę w wysokości 4,4 mln HUF (12 tysięcy euro) za jego działanie – poinformował poseł na swojej oficjalnej stronie na Facebooku. Kara wynosi dwukrotność miesięcznej pensji lidera Jobbiku, która wynosi 2,2 miliona HUF.

Zobacz też: Węgry najgorzej nastawionym wobec imigrantów krajem w Europie

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Prawicowy poseł przekazał portalowi informacyjnemu Alfahír, że Jobbik odwoła się od wyroku. Przywódca frakcji powiedział, że „tak działa reżim, że każdy, kto powie prawdę, a mianowicie, że reżim utrzymuje Węgrów w biedzie zostanie ukarany grzywną w wysokości czterech i pół miliona” – dodał też, że jego zdaniem rząd podąża drogą władz Białorusi.

https://www.facebook.com/jakab.peter.miskolc/posts/3745069438888676

Kresy.pl/Facebook.com