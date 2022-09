Prezes TK Austrii twierdzi, że polski TK działa od 2016 roku w oparciu o „złamanie konstytucji”. Poparł odebranie Polsce funduszy UE

Portal Fergana przytoczył w środę oświadczenie Agencji Zagranicznej Migracji Pracy Uzbekistanu (AWTM), która zwróciła się do licznych uzbeckich emigrantów pracujących w Rosji. "Przypominamy, że zgodnie z art. 154 Kodeksu Karnego Republiki Uzbekistanu zaciągnięcie się do służby wojskowej, agencji bezpieczeństwa, policji, wojskowych organów wymiaru sprawiedliwości lub innych podobnych organów obcych państw podlega karze ograniczenia wolności na okres od trzech do pięciu lat lub pozbawienia wolności od trzech do pięciu lat" - napisano we wtorek na kanale AWTM na popularnym w były Związku Radzieckim Telegramie.