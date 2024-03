Potężny atak Izraela na Syrię, 38 ofiar śmiertelnych [+VIDEO]

Izrael przeprowadził w piątek wczesnym rankiem najbardziej śmiercionośne ataki od miesięcy w prowincji Aleppo w północnej Syrii – poinformowała agencja prasowa Reuters.

Stwierdzono, że naloty zbiegły się z atakami dronów przeprowadzonymi z Idlib i zachodnich obszarów wiejskich Aleppo, które ministerstwo określiło jako przeprowadzone przez „organizacje terrorystyczne” przeciwko ludności cywilnej w Aleppo i okolicach.

Izraelska armia odmówiła komentarza w tej sprawie. W poście na portalu X rzecznik irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych Nasser Kanaani stwierdził, że izraelskie ataki na Syrię stanowią „jawną i desperacką próbę” rozszerzenia wojny.

Trzy źródła bezpieczeństwa poinformowały Reuters, że w atakach zginęło 33 Syryjczyków i pięciu bojowników Hezbollahu. Jedno ze źródeł podało, że jednym z bojowników Hezbollahu był lokalny dowódca polowy, którego brat zginął w listopadzie w izraelskim ataku na południowy Liban.

Syria’s defence ministry said Israeli air strikes in Aleppo have killed dozens of people, with other reports suggesting soldiers and members of the armed group Hezbollah were among the victims. pic.twitter.com/vc1ibjNZRt

— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 29, 2024