Media: Polska podpisała z pakistańską firmą umowę ws. dostarczania uzbrojenia Ukrainie

Pakistański dostawca broni DMI Associates podpisał porozumienie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych ws. dostarczania broni i sprzętu wojskowego dla Ukrainy; pośrednikiem ma być polska firma – informuje „The Economic Times”. Transakcja miałaby dotyczyć dostarczenia Ukraińcom zestawów przeciwlotniczych Anza Mark-II.

Jak podał w piątek indyjski „The Economic Times”, pakistańska spółka DMI Associates, będąca przedstawicielem koncernu zbrojeniowego Pakistan Ordnance Factories, podpisała porozumienie (memorandum of understanding) z polską Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Porozumienie ma dotyczyć dostarczania broni i sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Serwis powołuje się na „wiarygodne źródła”.

„The Economic Times” komentuje, że „Polska przestaje być tylko państwem tranzytowym dla przesyłania pakistańskiej broni na Ukrainę”. Jak podano, pośrednikiem zakupowym ma być polska firma PHU Lechmar LLC, podczas gdy Tradent Global Solutions z Kanady ma działać w charakterze pośrednika-konsultanta.

Informacje te wskazują, że polska firma najwyraźniej miałaby kupować od Pakistanu dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych broń lub amunicję, które następnie byłyby wysyłane na Ukrainę. Z doniesień serwisu nie wynika, kto dokładniej ma płacić Pakistańczykom.

Ponadto, „The Economic Times” twierdzi, że Pakistan jest w trakcie procesu eksportowego do Polski przenośnych zestawów przeciwlotniczych Anza Mark-II. Obecnie ma być negocjowana umowa dotycząca transportu, między firmą Millennium Technologies z Karaczi a polską firmą Omida Sea & Air.

