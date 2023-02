Media: Pakistan wysłał Ukrainie 10 tys. pocisków MLRS „Grad”

Pakistan wysłał Ukrainie 10 tys. pocisków MLRS „Grad” ze swoich zapasów – poinformował w sobotę The Economic Times. Dostawy są realizowane za pośrednictwem niemieckiego portu, a następnie docierają do Polski, by potem trafić na Ukrainę.

Pakistan wysłał na Ukrainę 10 000 pocisków MLRS „Grad” ze swoich zapasów. Dostawy realizowane są za pośrednictwem niemieckiego portu – poinformował w niedzielę na Twitterze Visegrad24, powołując się na artykuł The Economic Times. Uzbrojenie następnie dociera do Polski, by trafić potem na Ukrainę.

„Państwa zachodnie zapłaciły Pakistanowi za rakiety” – dodano.

BREAKING: Pakistan has sent 10,000 MLRS „Grad" missiles to Ukraine from its stockpiles. The deliveries are made through Poland via a German port. Western states have paid Pakistan for the missiles.

The Economic Times podaje, że pociski zostały wysłane z portu w Karaczi na początku lutego. Mają trafić na Ukrainę przez port Emden w Niemczech.

Anonimowe źródło gazety podkreśla, że choć Pakistan prosi Rosję o zniżki na ropę, to regularnie dostarcza Ukrainie broń.

Jak informowaliśmy, w styczniu The Economic Times podawał, że Pakistan wyśle na Ukrainę blisko 160 kontenerów z amunicją, w tym kal. 155 mm, przez port w Gdańsku. Już wówczas serwis podkreślał, że dostawy pakistańskiej broni dla Ukrainy realizowane były już wcześniej, z udziałem firm zlokalizowanych „w niektórych państwach wschodnioeuropejskich, graniczących z Ukrainą”.

The Economic Times zaznaczał, że wcześniej Pakistan odegrał bardzo ważną rolę, dostarczając na Ukrainę broń w imieniu Wielkiej Brytanii. Transporty pakistańskiej broni miały być realizowane również z udziałem firm z sektora obronnego, „zlokalizowanych w niektórych państwach wschodnioeuropejskich, graniczących z Ukrainą”. Z tymi firmami ma współpracować pakistański dostawca broni DMI Associates.

W zamian za to, Pakistan mógłby liczyć na pomoc ze strony ukraińskiej przy modernizacji swoich śmigłowców Mi-17. Niewymieniona z nazwy ukraińska firma, produkująca silniki lotnicze oraz gazowe turbiny dla statków ma już rzekomo uczestniczyć w takich działaniach.

