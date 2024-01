Poseł PSL: Wychowanie dzieci przez pary homoseksualne lepsze niż w związkach małżeńskich zawartych w kościele katolickim

Poseł PSL-Trzeciej Drogi Radosław Lubczyk w wywiadzie dla Radia Szczecin powiedział: “Jestem przekonany, że wychowanie dzieci przez pary homoseksualne jest o wiele lepsze. Te dzieci są o wiele bardziej kochane niż w związkach małżeńskich zawartych w Kościele katolickim, które to dzieci są częstokroć katowane”.

Poseł Lubczyk przekonywał, że jeżeli w Sejmie pojawi się ustawa ws. związków partnerskich to za nią zagłosuje. “Już w 2015 roku dość jasno wypowiadałem się ws. związków partnerskich. Ja zagłosuję za tą ustawą, jak nie będzie tam żadnych kontrowersyjnych zapisów, a domyślam się, że tam ich nie będzie”.

“Związki partnerskie są ważne, bo duża grupa społeczeństwa żyje na tzw. kocią łapę (…). Świetnie się kochająca para, czy homoseksualna, czy heteroseksualna, to dla mnie nie ma znaczenia”.

Wypowiedział się także ws. adopcji dzieci przez pary homoseksualne. “Jestem przekonany, że wychowanie dzieci przez pary homoseksualne jest o wiele lepsze. Te dzieci są o wiele bardziej kochane niż w związkach małżeńskich zawartych w Kościele katolickim, które to dzieci są częstokroć katowane. Więc ja wolę, żeby te dzieci żyły w miłości w parach homoseksualnych, niż żeby były katowane w związkach małżeńskich. Więc nie widzę problemu, żeby takie dzieci w miłości były wychowywane w związkach partnerskich”.

Radosław Lubczyk należy do partii Centrum dla Polski, która weszła w skład skupionej wokół Polskiego Stronnictwa Ludowego “Koalicji Polskiej”.

Przypomnijmy, że koalicjant PSL, Szymon Hołownia mówił w grudniu, że „z przyjemnością” zagłosuje za projektem legalizacji związków partnerskich, gdy tylko zostanie on złożony w Sejmie.

W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” marszałek Sejmu Szymon Hołownia został zapytany o sprawę legalizacji w Polsce tzw. związków partnerskich i czy będą one procedowane w parlamencie. Należy zaznaczyć, że kwestia ta obejmuje również związki jednopłciowe. „Chciałbym zobaczyć taki projekt ustawy” – odpowiedział Hołownia. Zaznaczył, że jeśli go zobaczy, to z pewnością nada mu bieg. Dodał przy tym, że jego zdaniem raczej nie będzie to projekt rządowy.

„Natomiast ja z przyjemnością za takim projektem zagłosuję, jeżeli się w Sejmie znajdzie” – zapewnił przewodniczący Polski 2050.

Kresy.pl/Radio Szczecin