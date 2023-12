Ponad pół tysiąca polskich wozów wsparcia dla Krabów i K9

Agencja Uzbrojenia oraz konsorcjum PGZ i HSW podpisały umowę ramową dotyczącą polskich wozów wsparcia przeznaczonych dla Dywizjonowych Modułów Ogniowych.

O sprawie poinformował na X (dawny Twitter) szef MON Mariusz Błaszczak.

Dobra wiadomość dla Wojsk Rakietowych i Artylerii w Dniu Ich Święta. Agencja Uzbrojenia oraz konsorcjum PGZ i HSW podpisały umowę ramową na dostarczenie dla WP wozów wspierających armatohaubice na polu walki. Sprzęt współdziała zarówno z Krabem jak i K9. Wojsko Polskie kupuje i… pic.twitter.com/GYslDcztce — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 1, 2023

Po realizacji podpisanej umowy zarówno obecne, jak i przyszłe jednostki wyposażone w haubice K9 będą dysponować jednolitymi wozami dowodzenia i logistyki, analogicznymi do tych, które obsługują dywizjony haubic Krab.

W efekcie zawartej umowy ramowej, na przestrzeni realizacji całego projektu, w latach 2023-2030 pozyskanych zostanie ponad tysiąc pojazdów na wyposażenie kilkudziesięciu dywizjonowych modułów ogniowych.

Umowa ramowa koncentruje się na elementach potrzebnych do zorganizowania Dywizjonowych Modułów Ogniowych. W skład każdego z nich wchodzą wozy dowódcze i dowódczo-sztabowe na lekkim podwoziu gąsienicowym oraz pojazdy logistyczne (amunicyjne i remontu uzbrojenia oraz elektroniki) na bazie samochodów ciężarowych Jelcz.

Umowa może być realizowana na korzyść zarówno przyszłych dywizjonów K9A1/K9PL, jak i Krabów. Dzięki jej realizacji dywizjony haubic K9A1/K9PL osiągną pełną zdolność bojową, a ich wsparcie dowodzenia i logistyczne będzie zbieżne z dywizjonami Krabów.

Standardowe wyposażenie Dywizjonowych Modułów Ogniowych Regina zakłada 11 wozów dowódczych i dowódczo-sztabowych, sześć wozów amunicyjnych oraz jeden warsztat remontu uzbrojenia i elektroniki. Umowa ramowa może objąć nawet ponad 300 wozów dowódczych i dowódczo-sztabowych oraz prawie 200 pojazdów amunicyjnych i logistycznych opartych na bazie Jelcza.

Decyzja o zakupie haubic K9A1/K9PL w 2022 roku była rezultatem przekazania znacznej liczby haubic Krab Ukrainie oraz skierowania mocy produkcyjnych Huty Stalowa Wola na rzecz realizacji zamówienia dla Kijowa. Dodatkowo, potrzeba znacznie szerszego pozyskania nowoczesnych haubic kalibru 155 mm przyczyniła się do tej decyzji. Rodzina haubic K9 jest obecnie używana m.in. w Estonii, Finlandii i Norwegii, a podwozie K9 stanowi bazę dla haubicy Krab, produkowanej przez Hutę Stalowa Wola.

Jak poinformował w ostatnim czasie dziennik.pl: “W najbliższych dniach podpiszemy kontrakt na dostawę 160 zestawów artyleryjskich K9. Problematyczne jest to, że w Polsce jest produkowany lepszy, choć droższy konkurent K9. Wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Huta Stalowa Wola buduje armatohaubice Krab, które są produktem nowszej generacji. Huta ma jednak zbyt małe moce produkcyjne, aby szybko zaspokoić potrzeby wojska. Produkcja na obecnie składane zamówienia może się tam rozpocząć najwcześniej w 2027 roku” – czytamy. Twierdzenie o “zbyt małych” mocach produkcyjnych zdementowała HSW.

Sprawę skomentował publicysta wojskowi Jarosław Wolski: “Nieoficjalnie można usłyszeć że do 2027 Huta mogłaby wyprodukować ponad to co planowo ma wykonać aż 130-150 dodatkowych AHS Krab. Stoi to w mocnej kontrze do optyki wojska która jest taka jak przedstawiłem w poniedziałek/wtorek. Paradoksalnie zamówienia na kolejne Kraby – niezależnie od zakupów z Korei – i tak powinny być niezwłocznie złożone ponieważ potrzeby SZ nawet w obrębie 4 dywizji i minimum 4-5 Brygad Artylerii są i tak na tyle duże że zaabsorbowałyby owe dodatkowe 5 DMO Krab. Ciekawe czy nowy MON i AU w 2024 powiedzą „sprawdzam” i zamówią dodatkowe Kraby w Hucie”. Wcześniej Wolski przekonywał, że linia produkcyjna Krabów jest obłożona aż do 2027 roku.