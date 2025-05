Ponad 13 tysięcy migrantów zawróconych z Niemiec do Polski w ciągu 2,5 roku

Niemieckie dane pokazują, że od października 2023 roku do lutego 2025 roku do Polski zawrócono ponad 13 tysięcy migrantów. Nowe centrum w Eisenhüttenstadt ma wzmocnić realizację tzw. rozporządzenia dublińskiego.

Jak informuje w sobotę portal WP, temat migrantów powracających z Niemiec do Polski ponownie znalazł się w centrum uwagi za sprawą otwarcia tzw. centrum dublińskiego w Eisenhüttenstadt, które rozpoczęło działalność miesiąc temu. Zgodnie z założeniami, placówka ma przyjmować głównie migrantów przeznaczonych do odesłania do Polski zgodnie z przepisami unijnymi.

– Zakładamy, że będzie przebywać u nas około 100–150 osób. Pojemność maksymalna, czyli 250 osób, zadeklarowana została na sytuacje kryzysowe – poinformował Olaf Jansen w rozmowie z Wirtualną Polską.

Z ustaleń portalu wynika, że z samego Eisenhüttenstadt do Polski ma trafiać około tysiąca migrantów rocznie. Choć funkcjonowanie ośrodka wciąż wywołuje debatę o przyszłości polityki migracyjnej, aktualne dane ukazują skalę zjawiska w ostatnich latach.

Według niemieckiej policji federalnej, od 16 października do końca 2023 roku z Niemiec zawrócono do Polski 1 686 osób, a 64 zostały deportowane. Dane za 2024 rok pokazują dalszy wzrost – 9 387 osób zostało zawróconych, natomiast 352 deportowano.

W pierwszych dwóch miesiącach 2025 roku niemieckie służby przekazały, że zawrócono 957 migrantów, a 24 deportowano. Łącznie, według oficjalnych danych, od października 2023 roku do lutego 2025 roku z Niemiec do Polski powróciło 13 387 osób.

Dane te ukazują skalę realizacji tzw. rozporządzenia dublińskiego, które zakłada, że kraj pierwszego wjazdu do Unii Europejskiej odpowiada za rozpatrzenie wniosku o azyl.

Przypomnijmy, jak ustaliła Interia, od stycznia 2024 do końca lutego 2025 roku niemiecka Policja Federalna zawróciła do Polski ponad 10 tysięcy migrantów. Najczęściej są to obywatele Ukrainy z polskimi kartami pobytu, ale z przeterminowanymi dokumentami tożsamości. Dane te wywołały pytania o to, jak wygląda kontrola granicy po polskiej stronie i co dzieje się z zawróconymi osobami.

W marcu br. informowaliśmy, że od stycznia do września 2024 Niemcy odesłali do Polski około 9 tys. nielegalnych imigrantów. „Panie Premierze statystyki niemieckiego rządu, tu publikacja z Bundestagu, wykazują jedynie 24 wydaleń (Zurückweisungen z Niemiec do Polski) od 1 stycznia do września 2023 roku – niestety w 2024 roku liczba ta sięga blisko 9000, o czym też mówi strona niemiecka w dokumentach dostępnych na stronie Bundestagu” – napisała w mediach społecznościowych dziennikarka Aleksandra Fedorska zwracając się do Donalda Tuska.

Kresy.pl/WP