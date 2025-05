Dwaj młodzi Ukraińcy zatrzymani za prezentowanie symboli nazistowskich przy memoriale w Drobyckim Jarze

Policja obwodu charkowskiego zatrzymała dwóch mieszkańców miasta, którzy wykonywali gesty i prezentowali symbole nazistowskie przy miejscu pamięci ofiar Holocaustu. Wszczęto postępowanie przygotowawcze.

Funkcjonariusze policji obwodu charkowskiego zatrzymali 24 kwietnia dwóch młodych mieszkańców miasta w związku z prezentowaniem symboli nazistowskich przy memoriale w Drobyckim Jarze, miejscu upamiętniającym ofiary Holocaustu. Informację potwierdziły lokalne służby.

Zobacz też: Ukrainiec w mundurze III Rzeszy zatrzymany w Zaporożu

Sprawa ujrzała światło dzienne po opublikowaniu w internecie zdjęcia, na którym trzech młodych mężczyzn prezentuje gesty i symbole związane z nazistowskim reżimem. Ustalono, że w zdarzeniu uczestniczyli dwaj mieszkańcy Charkowa w wieku 19 i 16 lat.

Zatrzymani zostali przesłuchani przez funkcjonariuszy. Podczas rozmowy wyjaśnili, że wykonywali gesty “dla zabawy” i robili zdjęcia bez świadomości konsekwencji.

W sprawie wszczęto postępowanie przygotowawcze przez Wydział Śledczy Komisariatu Policji nr 1 w ramach Artykułu 436-1 Kodeksu Karnego Ukrainy (część 1), który dotyczy produkcji, rozpowszechniania symboliki komunistycznej lub nazistowskiej oraz propagandy reżimów totalitarnych.

Zgodnie z obowiązującym prawem, grozi za to kara pozbawienia wolności do pięciu lat, z możliwością konfiskaty mienia lub bez niej.

Do incydentu odniósł się również mer Charkowa, Ihor Terechow. – Dobrycki Jar to rana Charkowa. Kiedy widzę zdjęcie, na którym trzech młodych ludzi ostentacyjnie szydzi z pamięci ofiar Holocaustu, jestem oburzony. Głęboko. Osobiście. To nie są “chłopcy”, nie “żarty”, nie “głupota”. To świadome działanie godzące w pamięć. W człowieczeństwo. W Charków – napisał w mediach społecznościowych.

Dobryćkyj Jar to miejsce masowych rozstrzeliwań ludności cywilnej przez okupacyjne władze niemieckie w latach 1941-1942.

Kresy.pl