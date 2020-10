Pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego zdewastowany przez aborcjonistów

Jak podała Polska Agencja Prasowa, na pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego podczas protestów środowisk lewicowych pojawił się numer „Aborcji bez granic”. Symbol Polski Walczącej został zaklejony logiem strajku kobiet.

Członkowie protestu proaborcyjnego, który odbył się w środę w Warszawie zdewastowali pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego – poinformował PAP.

Zdewastowany pomnik Armii Krajowej w Warszawie. I jeszcze te dzieci… do czego to zmierza? pic.twitter.com/L8dU1VrgbQ — Jasiu Wiśniewski 🇵🇱CK (@janek_W1) October 28, 2020

Jak pokazują zdjęcia zamieszczone w mediach społecznościowych, na pomniku został namalowany numer „Aborcji bez granic”, a na symbol Polski Walczącej naklejone zostało logo strajku kobiet. Pod nim zawisła flaga środowisk LGBT.

Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego przed Sejmem. Ciekawe czy widziały to już dwie Panie Kombatantki, które dziś przed kamerami popierały protesty, mówiąc, że to jest walka o wolność i godność. #barbarzyństwo pic.twitter.com/7jjMRLrZzd — Jan Kasprzyk (@JanKasprzyk) October 28, 2020

„Ciekawe czy widziały to już dwie Panie Kombatantki, które dziś przed kamerami popierały protesty, mówiąc, że to jest walka o wolność i godność” – skomentował Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk.

Do sprawy odniósł się także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski „Pomazany został Pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w @warszawa. Miejskie służby są w drodze i niezwłocznie go oczyszczą. Wiem też, że część protestujących zaczęła to robić – brawo! Apeluję, nie niszczmy symboli, które łączą!” – napisał na Twitterze Trzaskowski.

Pomazany został Pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w @warszawa. Miejskie służby są w drodze i niezwłocznie go oczyszczą. Wiem też, że część protestujących zaczęła to robić – brawo! Apeluję, nie niszczmy symboli, które łączą! — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) October 28, 2020

