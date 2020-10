Trzaskowski o Marszu Niepodległości: Nie ma mowy o rejestracji tego typu zdarzeń

„Miasto nie rejestruje żadnych demonstracji, dlatego że zakazują tego przepisy. Nie ma mowy o rejestracji tego typu zdarzeń” – oświadczył w środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

We wtorek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski został zapytany o możliwość organizacji Marszu Niepodległości – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP). „Miasto nie rejestruje żadnych demonstracji, dlatego że zakazują tego przepisy. Nie ma mowy o rejestracji tego typu zdarzeń” – odpowiedział Trzaskowski.

Prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz poinformował, że organizacja Marszu Niepodległości jest planowana mimo epidemii. Jako argument za organizacją wydarzenia podał przykład obecnych manifestacji przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Jeśli zgromadzenia środowisk lewackich odbywają się bez problemu, wręcz przy zabezpieczeniu takich zgromadzeń przez policję, to oznacza, że służby państwowe akceptują sytuację, w której w trakcie trwającej rzekomej pandemii mogą odbywać się zgromadzenia” – oświadczył Bąkiewicz.

W odniesieniu do omawianej kwestii Trzaskowski zadeklarował, że aktualnie mamy do czynienia ze „spontanicznymi demonstracjami”, które nie są rejestrowane. „Marsz Niepodległości to planowana demonstracja (…) i nie może się odbywać w związku z przepisami mówiącymi o epidemii” – powiedział.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Miasto nie rejestruje żadnych demonstracji, dlatego że zakazują tego przepisy” – dodał.

„Ja jasno mówię, że nie ma mowy o rejestracji tego typu zdarzeń, natomiast jeśli chodzi o to, co dzieje się spontanicznie – na to wpływu nie mamy” – powiedział Trzaskowski. Dodał, że Marsz Niepodległości na pewno nie może się odbyć „w sposób zaplanowany”.

Zobacz także: Członkowie Młodzieży Wszechpolskiej i Straży Marszu Niepodległości nie dopuścili do profanacji kościołów

pap / fakty.interia.pl / Kresy.pl