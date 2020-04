Polskie bezzałogowce Warmate w Libii [+FOTO]

Polska Grupa WB, producent amunicji krążącej Warmate potwierdza, że na zdjęciach mających pochodzić z Libii widoczny jest kadłub tego bezzałogowca. Nie podano jednak, w jaki sposób mógł się tam znaleźć.

Tydzień temu media społecznościowe obiegło zdjęcie mające przedstawiać odnaleziony w Libii kadłub bezzałogowca Warmate. Magazyn MILMAG zwrócił się zapytaniem do producenta tych dronów (dokładniej amunicji krążącej), polskiej Grupy WB. Jej przedstawiciele potwierdzili, że zdjęcie rzeczywiście przedstawia Warmate.

Du drone polonais en Libye New player in Libya drones war playground

Polish made Loitering Munition Warmate manufactured a by the WB Electronics spotted in Libya /UAV pic.twitter.com/mlkPWdM1WI — Harry Boone (@towersight) April 15, 2020

Jak zaznaczono, widoczny na fotografiach bezzałogowiec prawdopodobnie został uszkodzony, gdy przygotowywano go do odpalenia w nocy. Świadczy o tym zastosowanie głowicy bojowej z kamerą termowizyjną – GK-1 HEAT IR. Według Milmag, bezzałogowiec nie został ani zestrzelony, ani nie spadł w wyniku awarii. Zwrócono uwagę, że zdemontowano z niego wszystkie istotne elementy, zarówno skrzydła i statecznik, jak i elektronikę i źródła zasilania. Wskazuje na to fakt, że punkty mocowania tych elementów są nieuszkodzone. Uszkodzony kadłub najprawdopodobniej został porzucony przez osoby przeszkolone w użyciu bezzałogowca.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jest to pierwsze potwierdzenie faktu używania polskiej amunicji krążącej w celach bojowych na Bliskim Wschodzie. System Warmate, produkowany przez Grupę WB, dostarczono Siłom Zbrojnym RP, ale sprzęt ten był też sprzedawany odbiorcom zagranicznym. W 2017 podpisano umowę z ukraińskim SpetcTechnoExportem, zgodnie z którą Warmate miał być produkowany na Ukrainie pod nazwą „Sokół” przez firmę CzeZaRa na podstawie umowy licencyjnej.

Według zwolenników sił libijskiego rządu jedności, Warmate był używany przez wojska Libijskiej Armii Narodowej. Zdjęcia miały zostać wykonane w rejonie Abu Grain, gdzie toczą się zażarte walki. Informatorzy powiązani z GNA twierdzili początkowo, że na zdjęciach widać bezzałogowiec produkcji tureckiej lub izraelskiej. WB Electronics nie ujawnia, jak ich dron mógł znaleźć się w Libii, która jest objęta embargiem ONZ. Portal Altair podaje jednak, że polski producent od kilku lat eksportuje taką m.in. dwóch krajów bliskowschodnich. Przypuszcza się, że Warmate mógł trafić do Libii poprzez Zjednoczone Emiraty Arabskie, będą jednym z głównych zwolenników LNA.

Przeczytaj: Unia Europejska chce egzekwować embargo wobec Libii na morzu i w powietrzu

Czytaj także: WOT ma już pierwszych operatorów polskich dronów Warmate

Rok temu pisaliśmy też, że ten system amunicji krążącej najpewniej trafi do australijskiej armii. Wyłącznym dystrybutorem systemu WARMATE ma być australijska firma Cablex, która zarazem będzie też finalnym integratorem systemu dostosowanego do wymogów armii australijskiej.

Warmate

Warmate to typ małego drona, który może wypełniać zarówno funkcję zwiadowczą jak i bojową (uderzeniową). W przypadku umieszczenia na nim głowicy bojowej, może być ona wypełniona zarówno ładunkiem odłamkowo-kruszącym, kumulacyjnym jak i termobarycznym. Oznacza to, że drony tego typu mogą być używane także do niszczenia celów opancerzonych, według informacji medialnych o przebijalności pancerza do grubości 240 mm.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Dron może działać w promieniu 10 kilometrów od operatora, czas możliwego lotu do 30 minut. Osiąga maksymalną prędkość do 150 km na godzinę, wznosząc się maksymalnie na 500 m. Pułap operacyjny to 30-100 m. Dron należy do rodzaju tak zwanej amunicji krążącej – sam dron jest całym pociskiem, a więc ulega zniszczeniu w trakcie ataku. W związku z tym Warmate może być podwieszony do większych dronów. WARMATE jest połączeniem bezzałogowego statku powietrznego z inteligentną amunicją precyzyjnego rażenia.

System amunicji krążącej Warmate, opracowany i produkowany przez polską Grupę WB, spełnia wymogi współczesnego wielowymiarowego pola walki i jest jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań grupy dla jednostek sił specjalnych i oddziałów lekkiej piechoty. Jest to rozwiązanie w pełni autonomiczne, pozwalające na operowanie dronem w czasie rzeczywistym w oparciu o otrzymywany z podsystemu obserwacyjnego materiał wideo.

Poza zadaniami rozpoznawczymi, systemy Warmate mogą też być wykorzystywane do wykonywania precyzyjnych uderzeń przeciwko lekko opancerzonym pojazdom, umocnieniom i piechocie przeciwnika. Czas reakcji ogniowej jest przy tym skrócony do minimum. Jednocześnie, jest to jeden z niewielu tego tego typu systemów rozwijanych na świecie. Poza Polską, produkują ją jeszcze Izrael i USA.

Milmag.pl / Altair.com.pl / Kresy.pl