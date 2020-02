Unia Europejska chce egzekwować embargo wobec Libii na morzu i w powietrzu

Państwa Unii Europejskiej uzgodniły wspólne zorganizowanie morskiej i lotniczej misji wojskowej, która ma wyegzekwować embargo na dostawy broni do Libii.

Informację od decyzji państw UE podał w poniedziałek portal telewizji France24. Decyzja została podjęta po tym gdy swój sprzeciw wycofała Austria. „Uzgodniliśmy stworzenie misji by zablokować przepływ broni do Libii” – powiedział w Brukseli minister spraw zagranicznych Włoch Luigi di Maio. Embargo na dostawy broni do Libii zostało nałożone jeszcze w 2011 r. po wybuchu wojny domowej, jednak jak do tej pory okazuje się ono nieefektywne.

France24 twierdzi, że Austria blokowała do tej pory powołanie misji obawiając się, że uczestniczące w niej okręty, monitorując statki pływające u wybrzeży Libii, mogą podejmować nielegalnych migrantów i przywozić ich do Europy. Dyplomaci pozostałych państw przekonali jednak Austriaków, że przemyt broni jest realizowany do Libii innymi szlakami niż nielegalna migracja. Poprzednia misja morska UE została zerwana przez Włochy w marcu zeszłego roku właśnie z powodu wspierania przepływu nielegalnych migrantów do tego państwa.

Decyzja zapadła po tym gdy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borell przestrzegł państwa członkowskie, że jeśli nie podejmą działań na rzecz ograniczenia wojny w Libii inicjatywa w zakresie rozwiązywania konfliktu przejdzie w ręce Rosji i Turcji odgrywających w północnej Afryce coraz większą rolę. Borell liczy, że misja zostanie wdrożona jeszcze przed końcem marca. Unijne okręty mają operować zarówno na wodach międzynarodowych jak i wodach terytorialnych Libii.

rozpoczęła się w Benghazi, doprowadziła w 2011 r. do obalenia wieloletniego przywódcy tego kraju, Maummara Kaddafiego. W 2015 roku portal Wikileaks ujawnił wiadomości z poczty elektronicznej Hillary Clinton, z których wynikało, że francuski wywiad przekazał znaczne sumy pieniędzy libijskim rebeliantom w czasie gdy rozpoczynali oni swoje działania przeciw Muammarowi Kaddafiemu. W marcu 2018 roku były prezydent Francji, który przeprowadził zbrojną interwencję przeciw Kaddafiemu został zatrzymany i przesłuchany w sprawie nielegalnego finansowania swojej kampanii wyborczej w 2007 roku właśnie za pieniądze obalonego libijskiego przywódcy.

Na niedawnej konferencji berlińskiej grupa mocarstw oraz Unia Europejska, Unia Afrykańska i ONZ próbowały przeforsować w Libii zawieszenie broni, ale w afrykańskim kraju ciągle trwają walki intensywności.

france24.com/kresy.pl