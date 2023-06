Polski bank rozwoju wyemitował w Japonii obligacje warte 2,8 mld zł, by zebrać środki na wsparcie Ukrainy

Wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w maju br. obligacje gwarantowane m.in. przez Skarb Państwa, wycenione na 93 mld jenów (ok. 2,8 mld zł), mają zasilić specjalny fundusz na rzecz wsparcia Ukrainy.

Polski bank rozwoju – Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wyemitował obligacje z gwarancją Skarbu Państwa RP oraz Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Jak podano, transakcja o wycenionej wartości 93 mld jenów, czyli około 2,8 mld złotych, ma zasilić Fundusz Pomocy przeznaczony na wsparcie Ukrainy.

W oficjalnym komunikacie BGK podkreślono, że to pierwsza emisja tego banku nominowana w jenach japońskich. Ponadto, płatności z tytułu obligacji otrzymały gwarancję dwóch instytucji „o wysokiej reputacji i wiarygodności kredytowej” – Skarbu Państwa i JBIC.

„Emisja zwiększy dywersyfikację źródeł finansowania banku, a także zasili Fundusz Pomocy kwotą 93 mld jenów. Emisja została wyceniona 17 maja 2023 roku. Współpraca BGK i JBIC opiera się na porozumieniu o współpracy z 2022 roku” – informował w połowie maja br. BGK. Sama emisja obligacji miała miejsce 24 maja.

Paweł Nierada, Pierwszy Wiceprezes Zarządu BGK, cytowany w oficjalnym komunikacie wyraził zadowolenie z partnerstwa z JBIC. Zaznaczył też, że dzięki tej transakcji polski bank rozwoju zyskuje dostęp do szerokiego grona inwestorów i rynku japońskiego, potwierdzając zarazem ugruntowaną pozycję na międzynarodowych rynkach finansowych. Dodał, że emisja została dobrze przyjęta przez japońskich inwestorów i „przyczyni się do znacznego zasilenia Funduszu Pomocy” na rzecz Ukrainy.

Emisję obligacji na rynku japońskim zorganizowało konsorcjum, złożone z banków: Nomura Securities Co., Ltd. i Daiwa Securities Co. Ltd. Z kolei Mizuho Bank, Ltd. pełnił rolę instytucji reprezentującej posiadaczy obligacji.

Jak przypomniano w komunikacie BGK, Fundusz Pomocy został utworzony na mocy ustawy, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Fundusz zapewnia finansowanie i współfinansowanie wsparcia dla Ukrainy, w szczególności dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym. Zadania finansowane z Funduszu mogą być realizowane zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

BGK to państwowy bank rozwoju. Inicjuje i realizuje on programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. Odpowiada za realizację strategicznych projektów rozwojowych.

Jak pisaliśmy, w grudniu 2022 roku premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pozyskał 4 mld dolarów na zakupy zbrojeniowe na amerykańskim rynku. Dodał, że głównym organizatorem konsorcjum „był duży bank międzynarodowy”. Premier podkreślił, że „bez tego nie mielibyśmy jak zapłacić wysokich zaliczek”.

Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z Ustawą o obronie Ojczyzny, uruchomił Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który zastąpił wcześniej istniejący Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych. Nowy fundusz w pierwszej kolejności przejął wszystkie środki starego funduszu, a w kolejnych latach ma być zasilany przede wszystkim przez budżet Ministerstwa Obrony Narodowej i emisję specjalnych obligacji przez bank.

bgk.pl / Kresy.pl